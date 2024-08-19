В Ростовской области РФ вторые сутки пылает нефтебаза после атаки дронами

В ночь на 18 августа дроны атаковали предприятие в Пролетарске в Ростовской области. На месте в результате атаки возник вспыхнувший пожар, который продолжается до сих пор.
Главные тезисы
- Дроны атаковали нефтебазу в Пролетарске, Ростовская область, вызвав пожар, который длится вторые сутки.
- Источники утверждают, что атака была осуществлена дронами-камикадзе украинского производства.
- Местные власти рекомендуют ограничить пребывание на улице из-за дыма от горящих нефтепродуктов.
- Губернатор Ростовской области сообщил об отражении атаки беспилотного летательного аппарата и возгорании дизельного топлива на складах.
Нефтебаза в Ростовской области пылает вторые сутки подряд
Как отмечают росСМИ, уже вторые сутки горит атакованная украинскими дронами 18 августа нефтебаза в Пролетарске Ростовской области.
Более того, из-за дыма от горящих нефтепродуктов власти попросили жителей города ограничить пребывание на улице.
Что известно об атаке дронов в Ростовской области РФ
В ночь на 18 августа в результате операции ГУР МОУ была поражена нефтебаза «ФГКУ комбинат «Кавказ» в районе н. п. Пролетарск Ростовской обл., РФ. Упомянутая нефтебаза работала на вражеский ВПК и обеспечивала деятельность российских оккупационных войск, напомнили в ГУР.
Источники в украинской разведке подтвердили, что атака была осуществлена с помощью дронов-камикадзе украинского производства.
Как сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, система ПВО якобы отразила атаку беспилотного летательного аппарата в Ростовской области.
Однако по его версии из-за падения обломков загорелось дизельное топливо на промышленных складах в Пролетарске.
Детали по результатам поражения нефтебазы уточняются.
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