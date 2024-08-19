В Ростовской области РФ вторые сутки пылает нефтебаза после атаки дронами
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В Ростовской области РФ вторые сутки пылает нефтебаза после атаки дронами

В Ростовской области РФ вторые сутки пылает нефтебаза после атаки дронами
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

В ночь на 18 августа дроны атаковали предприятие в Пролетарске в Ростовской области. На месте в результате атаки возник вспыхнувший пожар, который продолжается до сих пор.

Главные тезисы

  • Дроны атаковали нефтебазу в Пролетарске, Ростовская область, вызвав пожар, который длится вторые сутки.
  • Источники утверждают, что атака была осуществлена дронами-камикадзе украинского производства.
  • Местные власти рекомендуют ограничить пребывание на улице из-за дыма от горящих нефтепродуктов.
  • Губернатор Ростовской области сообщил об отражении атаки беспилотного летательного аппарата и возгорании дизельного топлива на складах.

Нефтебаза в Ростовской области пылает вторые сутки подряд

Как отмечают росСМИ, уже вторые сутки горит атакованная украинскими дронами 18 августа нефтебаза в Пролетарске Ростовской области.

Более того, из-за дыма от горящих нефтепродуктов власти попросили жителей города ограничить пребывание на улице.

Что известно об атаке дронов в Ростовской области РФ

В ночь на 18 августа в результате операции ГУР МОУ была поражена нефтебаза «ФГКУ комбинат «Кавказ» в районе н. п. Пролетарск Ростовской обл., РФ. Упомянутая нефтебаза работала на вражеский ВПК и обеспечивала деятельность российских оккупационных войск, напомнили в ГУР.

Источники в украинской разведке подтвердили, что атака была осуществлена с помощью дронов-камикадзе украинского производства.

Как сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, система ПВО якобы отразила атаку беспилотного летательного аппарата в Ростовской области.

Однако по его версии из-за падения обломков загорелось дизельное топливо на промышленных складах в Пролетарске.

Детали по результатам поражения нефтебазы уточняются.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Дроны атаковали нефтебазу в Ростовской области РФ — видео
Дроны атаковали нефтебазу в Ростовской области РФ — видео
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы обороны Украины поразили комбинат РФ в Ростовской области
Генштаб ВСУ
Силы обороны Украины поразили комбинат РФ в Ростовской области
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Нефтебаза в Ростовской области атакована дронами украинского производства — источники
Дрон

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?