В Ростовской области РФ вторые сутки пылает нефтебаза после атаки дронами

В ночь на 18 августа дроны атаковали предприятие в Пролетарске в Ростовской области. На месте в результате атаки возник вспыхнувший пожар, который продолжается до сих пор.

Нефтебаза в Ростовской области пылает вторые сутки подряд

Как отмечают росСМИ, уже вторые сутки горит атакованная украинскими дронами 18 августа нефтебаза в Пролетарске Ростовской области.

Более того, из-за дыма от горящих нефтепродуктов власти попросили жителей города ограничить пребывание на улице.

Что известно об атаке дронов в Ростовской области РФ

В ночь на 18 августа в результате операции ГУР МОУ была поражена нефтебаза «ФГКУ комбинат «Кавказ» в районе н. п. Пролетарск Ростовской обл., РФ. Упомянутая нефтебаза работала на вражеский ВПК и обеспечивала деятельность российских оккупационных войск, напомнили в ГУР.

Источники в украинской разведке подтвердили, что атака была осуществлена с помощью дронов-камикадзе украинского производства.

Как сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, система ПВО якобы отразила атаку беспилотного летательного аппарата в Ростовской области.

Однако по его версии из-за падения обломков загорелось дизельное топливо на промышленных складах в Пролетарске.

Детали по результатам поражения нефтебазы уточняются.