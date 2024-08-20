В Ростовской области россияне третьи сутки не могут потушить пожар на нефтебазе

В Ростовской области РФ после атаки украинских дронов третий день тушат пожар на комбинате "Кавказ". Площадь возгорания увеличилась до 10 тысяч квадратных метров.

Площадь пожара на нефтебазе в Ростовской области увеличилась

По данным росСМИ, площадь пожара на нефтебазе в Пролетарске достигла 10 тысяч квадратных метров.

Сообщается, что сейчас там горит около 22 из 74 емкостей с дизтопливом, которые, вероятно, будут гореть еще несколько дней. Возгорание тушат около 520 человек, задействованы спасатели из соседних регионов.

Пока возгорания локализовать не удалось. Пожарные постоянно проливают территорию между цистернами, чтобы не допустить детонации.

Что известно об атаке дронов в Ростовской области РФ

В ночь на 18 августа в результате операции ГУР МОУ была поражена нефтебаза «ФГКУ комбинат «Кавказ» в районе н. п. Пролетарск Ростовской обл., РФ. Упомянутая нефтебаза работала на вражеском ВПК и обеспечивала деятельность российских оккупационных войск, — напомнили в ГУР.

Источники в украинской разведке подтвердили, что атака была осуществлена с помощью дронов-камикадзе украинского производства.

Как сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, система ПВО якобы отразила атаку беспилотного летательного аппарата в Ростовской области.