В Ростовской области в России уже больше суток пытаются потушить масштабный пожар на нефтебазе, где пламя охватило уже более 10 цистерн с топливом.

Что известно о масштабном пожаре на нефтебазе в Ростовской области

Спутниковые снимки свидетельствуют о распространении пожара на территории нефтебазы.

В частности, в сети обнародовали видео, где у российских пожарных произошла паника на фоне масштабного пожара.

Отмечается, что пожар на нефтебазе вспыхнул после атаки украинских дронов.

Из радиопереговоров российских пожарных стало известно, что они решили отойти из горящей нефтебазы из-за угрозы возникновения новых взрывов.

Ранее местные власти сообщили, что во время тушения пострадал 41 спасатель, 18 из них – госпитализировали.

По информации российских Telegram-каналов, дроны ВСУ атаковали нефтебазу "Кавказ" Росрезерва в Ростовской области.

По данным российского Telegram-канала Mash, на нефтебазе разгерметизировалось 11 резервуаров.

К ликвидации пожара были привлечены 457 спасателей на 130 единицах техники.

В то же время, ресурс Baza указывает, что разгерметизация привела к взрыву, и в небо поднялись огромные столбы пламени.

Еще днем 19 августа Голубев объявил, что "учитывая сложность пожара" на территории района режим повышенной готовности перевели в режим чрезвычайной ситуации.

Что известно об атаке украинских БПЛА на нефтебазу в Ростовской области

В ночь на 18 августа Ростовская область подверглась массированной дроновой атаке.

Как сообщал губернатор региона, в результате падения обломков на территории промышленных складов в Пролетарске произошло возгорание дизтоплива.

В то же время, российские ресурсы уточняли, что загорелась нефтебаза.

Впоследствии Генштаб ВСУ подтвердил, что украинские военные нанесли удар по комбинату «Кавказ». Там хранились нефть и нефтепродукты, которые поставлялись также и для нужд оккупационной армии России.

Задание выполнили силы и средства Главного управления разведки Министерства обороны во взаимодействии с ВСУ и другими частями Сил обороны Украины.