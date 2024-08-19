В Ростовській області в Росії вже більше доби намагаються загасити масштабну пожежу на нафтобазі, де полум'я охопило вже понад 10 цистерн із паливом.
Головні тези:
- Пожежа на нафтобазі в Ростовській області виникла внаслідок атаки українських дронів.
- Спостерігається розгерметизація 11 резервуарів на нафтобазі, що спричинило вибух та поширення полум'я.
- Масштабну пожежу намагаються ліквідувати за допомогою 457 рятувальників на 130 одиницях техніки.
- Унаслідок загасання пожежі поранено 41 рятувальника, 18 з яких потребують госпіталізації.
Що відомо про масштабну пожежу на нафтобазі в Ростовській області
Зазначається, що супутникові знімки свідчать про поширення пожежі на території нафтобази.
Зокрема, у мережі оприлюднили відео, де у російських пожежників сталась паніка на фоні масштабної пожежі.
Зазначається, що пожежа на нафтобазі спалахнула після атаки українських дронів.
З радіопереговорів російських пожежників стало відомо, що вони вирішили відійти з палаючої нафтобази через загрозу виникнення нових вибухів.
Раніше місцева влада повідомила, що під час гасіння постраждав 41 рятувальник, 18 з них - шпиталізували.
За інформацією російських Telegram-каналів, дрони ЗСУ атакували нафтобазу "Кавказ" Росрезерву в Ростовській області.
За даними російського Telegram-каналу Mash, на нафтобазі розгерметизувалося 11 резервуарів.
До ліквідації пожежі залучили 457 рятувальників на 130 одиницях техніки.
Водночас ресурс Baza вказує, що розгерметизація призвела до вибуху, і в небо піднялися величезні стовпи полум'я.
Ще вдень 19 серпня Голубєв оголосив, що «з огляду на складність пожежі» на території району режим підвищеної готовності перевели у режим надзвичайної ситуації.
Що відомо про атаку українських БпЛА на нафтобазу у Ростовській області
Вніч на 18 серпня Ростовська область зазнала масованої дронової атаки.
Як повідомляв губернатор регіону, внаслідок падіння уламків на території промислових складів у Пролетарську сталося загоряння дизпалива.
Водночас російські ресурси уточнювали, що загорілася нафтобаза.
Згодом Генштаб ЗСУ підтвердив, що українські військові завдали удару по комбінату «Кавказ». Там зберігалися нафта й нафтопродукти, які постачалися також і для потреб окупаційної армії рф.
Завдання виконали сили й засоби Головного управління розвідки Міністерства оборони у взаємодії із ЗСУ та іншими частинами Сил оборони України.
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