На нафтобазі в Ростовській області вже більше доби не можуть загасити масштабну пожежу
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На нафтобазі в Ростовській області вже більше доби не можуть загасити масштабну пожежу

пожежа на нафтобазі
Джерело:  Радіо Свобода

В Ростовській області в Росії вже більше доби намагаються загасити масштабну пожежу на нафтобазі, де полум'я охопило вже понад 10 цистерн із паливом. 

Головні тези:

  • Пожежа на нафтобазі в Ростовській області виникла внаслідок атаки українських дронів.
  • Спостерігається розгерметизація 11 резервуарів на нафтобазі, що спричинило вибух та поширення полум'я.
  • Масштабну пожежу намагаються ліквідувати за допомогою 457 рятувальників на 130 одиницях техніки.
  • Унаслідок загасання пожежі поранено 41 рятувальника, 18 з яких потребують госпіталізації.

Що відомо про масштабну пожежу на нафтобазі в Ростовській області

Зазначається, що супутникові знімки свідчать про поширення пожежі на території нафтобази.

Зокрема, у мережі оприлюднили відео, де у російських пожежників сталась паніка на фоні масштабної пожежі.

Зазначається, що пожежа на нафтобазі спалахнула після атаки українських дронів.

З радіопереговорів російських пожежників стало відомо, що вони вирішили відійти з палаючої нафтобази через загрозу виникнення нових вибухів.

Раніше місцева влада повідомила, що під час гасіння постраждав 41 рятувальник, 18 з них - шпиталізували.

За інформацією російських Telegram-каналів, дрони ЗСУ атакували нафтобазу "Кавказ" Росрезерву в Ростовській області.

За даними російського Telegram-каналу Mash, на нафтобазі розгерметизувалося 11 резервуарів.

До ліквідації пожежі залучили 457 рятувальників на 130 одиницях техніки. 

Водночас ресурс Baza вказує, що розгерметизація призвела до вибуху, і в небо піднялися величезні стовпи полум'я.

Ще вдень 19 серпня Голубєв оголосив, що «з огляду на складність пожежі» на території району режим підвищеної готовності перевели у режим надзвичайної ситуації. 

Що відомо про атаку українських БпЛА на нафтобазу у Ростовській області

Вніч на 18 серпня Ростовська область зазнала масованої дронової атаки.

Як повідомляв губернатор регіону, внаслідок падіння уламків на території промислових складів у Пролетарську сталося загоряння дизпалива.

Водночас російські ресурси уточнювали, що загорілася нафтобаза.

Згодом Генштаб ЗСУ підтвердив, що українські військові завдали удару по комбінату «Кавказ». Там зберігалися нафта й нафтопродукти, які постачалися також і для потреб окупаційної армії рф.

Завдання виконали сили й засоби Головного управління розвідки Міністерства оборони у взаємодії із ЗСУ та іншими частинами Сил оборони України.

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