Нефтебаза в Ростовской области полностью уничтожена после атаки дронов — видео

В сети появилось видео полностью сгоревшей нефтебазы в Ростовской области. Пожар на нем пылал более 5 дней после атаки дронов.

В каком состоянии Ростовский НПЗ после дроновой атаки

На опубликованном видео можно увидеть полностью выгоревшую нефтебазу в Ростовской области. Автор видео отмечает, что его строили 15 лет.

15 лет строили, через неделю ухандокали, — говорит автор видео, которое публикуют российские каналы. Поделиться

Что известно об атаке дронов в Ростовской области РФ

В ночь на 18 августа в результате операции ГУР МОУ была поражена нефтебаза «ФГКУ комбинат «Кавказ» в районе н. п. Пролетарск Ростовской обл., РФ. Упомянутая нефтебаза работала на вражеском ВПК и обеспечивала деятельность российских оккупационных войск, — напомнили в ГУР.

Источники в украинской разведке подтвердили, что атака была осуществлена с помощью дронов-камикадзе украинского производства.

Как подсчитал OSINT-аналитик, огонь уже полностью уничтожил 14 резервуаров с топливом, четыре частично разрушены, 16 не повреждены. А судьба еще 44 резервуаров неизвестна, поскольку они покрыты плотным слоем дыма.

🚨update🚨

Proletarsk (21 August 2024)

Russian Federal Agency for State Reserves Oil Depot



3m📷 from 21 August 2024. Wind direction continues to blow towards the Sea of Azov



I've taken a shot at a view of the status of all the tanks at the facility



h/t @vcdgf555 for the format https://t.co/3yLAh6FlHY pic.twitter.com/9wXDgXjnER — MT Anderson (@MT_Anderson) August 21, 2024

В целом пожар на нефтебазе длился 5 суток.