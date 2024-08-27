Нефтебаза в Ростовской области полностью уничтожена после атаки дронов — видео
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Проиcшествия
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Нефтебаза в Ростовской области полностью уничтожена после атаки дронов — видео

Нефтебаза в Ростовской области полностью уничтожена после атаки дронов — видео
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Источник:  online.ua

В сети появилось видео полностью сгоревшей нефтебазы в Ростовской области. Пожар на нем пылал более 5 дней после атаки дронов.

Главные тезисы

  • На видео видно, как полностью сгорела нефтебаза в Ростовской области после атаки дронов.
  • Атака была осуществлена с помощью дронов-камикадзе украинского производства, что подтверждено источниками в украинской разведке.
  • Пожар на нефтебазе длился 5 суток, в результате чего 14 резервуаров были полностью уничтожены, 4 частично разрушены, а судьба 44 неизвестна из-за густого дыма.
  • Нефтебаза служила для обеспечения деятельности российских оккупационных войск, работая на вражеском ВПК.

В каком состоянии Ростовский НПЗ после дроновой атаки

На опубликованном видео можно увидеть полностью выгоревшую нефтебазу в Ростовской области. Автор видео отмечает, что его строили 15 лет.

15 лет строили, через неделю ухандокали, — говорит автор видео, которое публикуют российские каналы.

Что известно об атаке дронов в Ростовской области РФ

В ночь на 18 августа в результате операции ГУР МОУ была поражена нефтебаза «ФГКУ комбинат «Кавказ» в районе н. п. Пролетарск Ростовской обл., РФ. Упомянутая нефтебаза работала на вражеском ВПК и обеспечивала деятельность российских оккупационных войск, — напомнили в ГУР.

Источники в украинской разведке подтвердили, что атака была осуществлена с помощью дронов-камикадзе украинского производства.

Как подсчитал OSINT-аналитик, огонь уже полностью уничтожил 14 резервуаров с топливом, четыре частично разрушены, 16 не повреждены. А судьба еще 44 резервуаров неизвестна, поскольку они покрыты плотным слоем дыма.

В целом пожар на нефтебазе длился 5 суток.

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