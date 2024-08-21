В Ростовской области четвертый день горит нефтебаза после атаки украинских дронов — видео

В Ростовской области после атаки украинских дронов продолжается пожар на комбинате "Кавказ". 21 августа на нефтебазе разгерметизировалась еще одна цистерна с топливом и раздались взрывы.

Нефтебаза под Ростовом продолжает гореть после атаки дронов

В российских пабликах появились новые видео, снятые взрывами в Пролетарске.

Причем, официальных сообщений ни на областном, ни на всероссийском уровне нет.

Мощный взрыв снова произошел на нефтебазе в Пролетарске. Зарево пылало, его видели за десятки километров! Зарево было такое, как будто закат! - делятся очевидцы. Поделиться

Раньше здесь произошел мощный взрыв – произошла разгерметизация еще одной цистерны. Похоже, что тушить уже бесполезно, пишут местные паблики.

Появились новые спутниковые фото пожара на нефтебазе в Ростовской области

На нефтебазе в Ростовской области уже четвертые сутки пытаются потушить пожар, который вспыхнул в результате ударов украинских дронов. Огонь полностью уничтожил уже 14 резервуаров с топливом.

На спутниковых снимках виден густой черный дым. Площадь пожара увеличивается.

Как подсчитал OSINT-аналитик, огонь уже полностью уничтожил 14 резервуаров с топливом, четыре частично разрушены, 16 не повреждены. А судьба еще 44 резервуаров неизвестна, поскольку они покрыты плотным слоем дыма.

🚨update🚨

Proletarsk (21 August 2024)

Russian Federal Agency for State Reserves Oil Depot



3m📷 from 21 August 2024. Wind direction continues to blow towards the Sea of Azov



I've taken a shot at a view of the status of all the tanks at the facility



h/t @vcdgf555 for the format https://t.co/3yLAh6FlHY pic.twitter.com/9wXDgXjnER — MT Anderson (@MT_Anderson) August 21, 2024

Что известно об атаке дронов в Ростовской области РФ

В ночь на 18 августа в результате операции ГУР МОУ была поражена нефтебаза «ФГКУ комбинат «Кавказ» в районе н. п. Пролетарск Ростовской обл., РФ. Упомянутая нефтебаза работала на вражеский ВПК и обеспечивала деятельность российских оккупационных войск, напомнили в ГУР.

Источники в украинской разведке подтвердили, что атака была осуществлена с помощью дронов-камикадзе украинского производства.

Как сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, система ПВО якобы отразила атаку беспилотного летательного аппарата в Ростовской области.