В Ростовской области четвертый день горит нефтебаза после атаки украинских дронов — видео

В Ростовской области после атаки украинских дронов продолжается пожар на комбинате "Кавказ". 21 августа на нефтебазе разгерметизировалась еще одна цистерна с топливом и раздались взрывы.
Главные тезисы
- Пожар на комбинате “Кавказ” в Ростовской области начался после атаки украинских дронов и длится уже четвертый день.
- Огонь уничтожил 14 резервуаров с топливом, а судьба других 44 резервуаров неизвестна из-за плотного слоя дыма.
- Спутниковые фото и видео показывают масштабы пожара, взрывы и густой черный дым, а очевидцы делятся свидетельствами о происшествии.
- Источники подтверждают, что атака на нефтебазу в Ростовской области была осуществлена украинскими дронами-камикадзе.
Нефтебаза под Ростовом продолжает гореть после атаки дронов
В российских пабликах появились новые видео, снятые взрывами в Пролетарске.
Причем, официальных сообщений ни на областном, ни на всероссийском уровне нет.
Раньше здесь произошел мощный взрыв – произошла разгерметизация еще одной цистерны. Похоже, что тушить уже бесполезно, пишут местные паблики.
Появились новые спутниковые фото пожара на нефтебазе в Ростовской области
На нефтебазе в Ростовской области уже четвертые сутки пытаются потушить пожар, который вспыхнул в результате ударов украинских дронов. Огонь полностью уничтожил уже 14 резервуаров с топливом.
На спутниковых снимках виден густой черный дым. Площадь пожара увеличивается.
Как подсчитал OSINT-аналитик, огонь уже полностью уничтожил 14 резервуаров с топливом, четыре частично разрушены, 16 не повреждены. А судьба еще 44 резервуаров неизвестна, поскольку они покрыты плотным слоем дыма.
🚨update🚨— MT Anderson (@MT_Anderson) August 21, 2024
Proletarsk (21 August 2024)
Russian Federal Agency for State Reserves Oil Depot
3m📷 from 21 August 2024. Wind direction continues to blow towards the Sea of Azov
I've taken a shot at a view of the status of all the tanks at the facility
h/t @vcdgf555 for the format https://t.co/3yLAh6FlHY pic.twitter.com/9wXDgXjnER
Что известно об атаке дронов в Ростовской области РФ
В ночь на 18 августа в результате операции ГУР МОУ была поражена нефтебаза «ФГКУ комбинат «Кавказ» в районе н. п. Пролетарск Ростовской обл., РФ. Упомянутая нефтебаза работала на вражеский ВПК и обеспечивала деятельность российских оккупационных войск, напомнили в ГУР.
Источники в украинской разведке подтвердили, что атака была осуществлена с помощью дронов-камикадзе украинского производства.
Как сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, система ПВО якобы отразила атаку беспилотного летательного аппарата в Ростовской области.
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