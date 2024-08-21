В Ростовской области четвертый день горит нефтебаза после атаки украинских дронов — видео
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Проиcшествия
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В Ростовской области четвертый день горит нефтебаза после атаки украинских дронов — видео

Бавовна
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Источник:  online.ua

В Ростовской области после атаки украинских дронов продолжается пожар на комбинате "Кавказ". 21 августа на нефтебазе разгерметизировалась еще одна цистерна с топливом и раздались взрывы.

Главные тезисы

  • Пожар на комбинате “Кавказ” в Ростовской области начался после атаки украинских дронов и длится уже четвертый день.
  • Огонь уничтожил 14 резервуаров с топливом, а судьба других 44 резервуаров неизвестна из-за плотного слоя дыма.
  • Спутниковые фото и видео показывают масштабы пожара, взрывы и густой черный дым, а очевидцы делятся свидетельствами о происшествии.
  • Источники подтверждают, что атака на нефтебазу в Ростовской области была осуществлена украинскими дронами-камикадзе.

Нефтебаза под Ростовом продолжает гореть после атаки дронов

В российских пабликах появились новые видео, снятые взрывами в Пролетарске.

Причем, официальных сообщений ни на областном, ни на всероссийском уровне нет.

Мощный взрыв снова произошел на нефтебазе в Пролетарске. Зарево пылало, его видели за десятки километров! Зарево было такое, как будто закат! - делятся очевидцы.

Раньше здесь произошел мощный взрыв – произошла разгерметизация еще одной цистерны. Похоже, что тушить уже бесполезно, пишут местные паблики.

Появились новые спутниковые фото пожара на нефтебазе в Ростовской области

На нефтебазе в Ростовской области уже четвертые сутки пытаются потушить пожар, который вспыхнул в результате ударов украинских дронов. Огонь полностью уничтожил уже 14 резервуаров с топливом.

На спутниковых снимках виден густой черный дым. Площадь пожара увеличивается.

Как подсчитал OSINT-аналитик, огонь уже полностью уничтожил 14 резервуаров с топливом, четыре частично разрушены, 16 не повреждены. А судьба еще 44 резервуаров неизвестна, поскольку они покрыты плотным слоем дыма.

Что известно об атаке дронов в Ростовской области РФ

В ночь на 18 августа в результате операции ГУР МОУ была поражена нефтебаза «ФГКУ комбинат «Кавказ» в районе н. п. Пролетарск Ростовской обл., РФ. Упомянутая нефтебаза работала на вражеский ВПК и обеспечивала деятельность российских оккупационных войск, напомнили в ГУР.

Источники в украинской разведке подтвердили, что атака была осуществлена с помощью дронов-камикадзе украинского производства.

Как сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, система ПВО якобы отразила атаку беспилотного летательного аппарата в Ростовской области.

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