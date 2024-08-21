РПЦ устроили молебен у нефтебазы в Ростовской области. Пожар не могут потушить уже 4 дня

Российские священники устроили молебен у нефтебазы в Ростовской области, вспыхнувшей после атаки беспилотников 18 августа.

Россияне вызвали РПЦ из-за невозможности потушить пожар на нефтебазе

Как сообщают росСМИ, Волгодонская епархия 20 августа опубликовала фото, на котором два священника стоят в поле рядом с иконой Божией Матери.

Рядом виден дым от пожара на нефтебазе в Пролетарске.

Как отмечается, священники также провели молебен о здоровье пострадавших во время тушения вспышки пожарных в часовне на территории районной больницы.

Напомним, из-за доходов, которые Россия получает от ископаемого топлива, Украина ежедневно сталкивается с агрессией и несет огромные человеческие потери. 40% доходов российского бюджета приходится на продажу газа и нефти. Значительную часть этих денег до сих пор платят страны-партнеры Украины.

Дроны атаковали нефтебазу в Ростовской области РФ

В ночь на 18 августа в результате операции ГУР МОУ была поражена нефтебаза «ФГКУ комбинат «Кавказ» в районе н. п. Пролетарск Ростовской обл., РФ. Упомянутая нефтебаза работала на вражеском ВПК и обеспечивала деятельность российских оккупационных войск.

Источники в украинской разведке подтвердили, что атака была осуществлена с помощью дронов-камикадзе украинского производства.

После атаки украинских дронов на нефтебазе возник пожар, который не могут потушить 4 дня. Площадь возгорания увеличилась до 10 тысяч квадратных метров.

Сообщается, что сейчас там горит около 22 из 74 емкостей с дизтопливом, которые, вероятно, будут гореть еще несколько дней. Возгорание тушат около 520 человек, задействованы спасатели из соседних регионов.