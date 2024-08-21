Российские священники устроили молебен у нефтебазы в Ростовской области, вспыхнувшей после атаки беспилотников 18 августа.
Главные тезисы
- Российские священники устроили молебен у нефтебазы в Ростовской области, где не могут потушить пожар уже 4 дня после атаки украинских дронов.
- Возгорание на нефтебазе привело к повышенной опасности из-за горящих цистерн с дизтопливом, что требует масштабных усилий по его тушению.
- Из-за доходов, которые Россия получает от ископаемого топлива, Украина ежедневно сталкивается с агрессией и несет огромные человеческие потери.
Россияне вызвали РПЦ из-за невозможности потушить пожар на нефтебазе
Как сообщают росСМИ, Волгодонская епархия 20 августа опубликовала фото, на котором два священника стоят в поле рядом с иконой Божией Матери.
Рядом виден дым от пожара на нефтебазе в Пролетарске.
Как отмечается, священники также провели молебен о здоровье пострадавших во время тушения вспышки пожарных в часовне на территории районной больницы.
Напомним, из-за доходов, которые Россия получает от ископаемого топлива, Украина ежедневно сталкивается с агрессией и несет огромные человеческие потери. 40% доходов российского бюджета приходится на продажу газа и нефти. Значительную часть этих денег до сих пор платят страны-партнеры Украины.
Дроны атаковали нефтебазу в Ростовской области РФ
В ночь на 18 августа в результате операции ГУР МОУ была поражена нефтебаза «ФГКУ комбинат «Кавказ» в районе н. п. Пролетарск Ростовской обл., РФ. Упомянутая нефтебаза работала на вражеском ВПК и обеспечивала деятельность российских оккупационных войск.
Источники в украинской разведке подтвердили, что атака была осуществлена с помощью дронов-камикадзе украинского производства.
После атаки украинских дронов на нефтебазе возник пожар, который не могут потушить 4 дня. Площадь возгорания увеличилась до 10 тысяч квадратных метров.
Сообщается, что сейчас там горит около 22 из 74 емкостей с дизтопливом, которые, вероятно, будут гореть еще несколько дней. Возгорание тушат около 520 человек, задействованы спасатели из соседних регионов.
Пока возгорания локализовать не удалось. Пожарные постоянно проливают территорию между цистернами, чтобы не допустить детонации.
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