РПЦ влаштували молебен біля нафтобази у Ростовській області. Пожежу не можуть загасити вже 4 дні

Російські священники влаштували молебень біля нафтобази в Ростовській області, що спалахнула після атаки безпілотників 18 серпня.

Росіяни викликали РПЦ через незмогу загасити пожежу на нафтобазі

Як повідомляють росЗМІ, Волгодонська єпархія 20 серпня опублікувала фото, на якому двоє священників стоять у полі поруч з іконою Божої Матері.

Поруч видно дим від пожежі на нафтобазі у Пролетарську.

Як зазначається, священники також провели молебень про здоров'я постраждалих під час гасіння спалаху пожежників у каплиці на території районної лікарні.

Нагадаємо, через доходи, які Росія отримує від викопного палива, Україна щодня стикається з агресією та зазнає величезних людських втрат. 40% доходів російського бюджету припадає на продаж газу та нафти. Значну частку цих грошей досі сплачують країни-партнери України.

Дрони атакували нафтобазу у Ростовській області РФ

У ніч на 18 серпня в результаті операції ГУР МОУ було уражено нафтобазу «ФДКУ комбінат «Кавказ» в районі н. п. Пролетарськ Ростовської обл., РФ. Згадана нафтобаза працювала на ворожий ВПК та забезпечувала діяльність російських окупаційних військ.

Джерела в українській розвідці підтвердили, що атака була здійснена за допомогою дронів-камікадзе українського виробництва.

Після атаки українських дронів на нафтобазі виникла пожежа, яку не можуть загасити 4 день. Площа займання збільшилася до 10 тисяч квадратних метрів.

Повідомляється, що зараз там палає приблизно 22 із 74 місткостей із дизпаливом які, ймовірно, горітимуть ще кілька днів. Займання гасять близько 520 осіб, задіяно рятувальників із сусідніх регіонів.