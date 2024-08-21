У Ростовській області четвертий день горить нафтобаза після атаки українських дронів — відео

У Ростовській області після атаки українських дронів продовжується пожежа на комбінаті "Кавказ". 21 серпня на нафтобазі розгерметизувалася ще одна цистерна з паливом і пролунали вибухи.
Головні тези:
- Внаслідок атаки українських дронів у Ростовській області пожежа на нафтобазі триває вже четвертий день.
- Вогонь знищив 14 резервуарів із паливом, а доля інших 44 резервуарів невідома через щільний шар диму.
- Дрони-камікадзе українського виробництва були використані для атаки на нафтобазу у Пролетарську Ростовської області.
- Пожежа та знищення резервуарів спричинили серйозні матеріальні збитки.
Нафтобаза під Ростовом продовжує палати після атаки дронів
У російських пабліках з’явилися нові відео, на яких зафільмовані вибухи у Пролетарську.
Причому офіційних повідомлень ні на обласному, ні на всеросійському рівні немає.
Раніше тут стався потужний вибух — сталася розгерметизація ще однієї цистерни. Схоже, що гасити вже марно, — пишуть місцеві пабліки.
З’явилися нові супутникові фото пожежі на нафтобазі у Ростовській області
На нафтобазі в Ростовській області вже четверту добу намагаються загасити пожежу, яка спалахнула внаслідок ударів українських дронів. Вогонь повністю знищив вже 14 резервуарів із паливом.
На супутникових знімках видно густий чорний дим. Площа пожежі збільшується.
Як підрахував OSINT-аналітик, вогонь уже повністю знищив 14 резервуарів із паливом, чотири — частково зруйновано, 16 — не пошкоджено. А доля ще 44 резервуарів невідома, оскільки вони вкриті щільним шаром диму.
🚨update🚨— MT Anderson (@MT_Anderson) August 21, 2024
Proletarsk (21 August 2024)
Russian Federal Agency for State Reserves Oil Depot
3m📷 from 21 August 2024. Wind direction continues to blow towards the Sea of Azov
I've taken a shot at a view of the status of all the tanks at the facility
h/t @vcdgf555 for the format https://t.co/3yLAh6FlHY pic.twitter.com/9wXDgXjnER
Що відомо про атаку дронів у Ростовській області РФ
У ніч на 18 серпня в результаті операції ГУР МОУ було уражено нафтобазу «ФДКУ комбінат «Кавказ» в районі н. п. Пролетарськ Ростовської обл., РФ. Згадана нафтобаза працювала на ворожий ВПК та забезпечувала діяльність російських окупаційних військ, — нагадали в ГУР.
Джерела в українській розвідці підтвердили, що атака була здійснена за допомогою дронів-камікадзе українського виробництва.
Як повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв, система ППО нібито відбила атаку безпілотного літального апарату в Ростовській області.
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