У Ростовській області четвертий день горить нафтобаза після атаки українських дронів — відео
Категорія
Події
Дата публікації

У Ростовській області четвертий день горить нафтобаза після атаки українських дронів — відео

Бавовна
Read in English
Джерело:  online.ua

У Ростовській області після атаки українських дронів продовжується пожежа на комбінаті "Кавказ". 21 серпня на нафтобазі розгерметизувалася ще одна цистерна з паливом і пролунали вибухи.

Головні тези:

  • Внаслідок атаки українських дронів у Ростовській області пожежа на нафтобазі триває вже четвертий день.
  • Вогонь знищив 14 резервуарів із паливом, а доля інших 44 резервуарів невідома через щільний шар диму.
  • Дрони-камікадзе українського виробництва були використані для атаки на нафтобазу у Пролетарську Ростовської області.
  • Пожежа та знищення резервуарів спричинили серйозні матеріальні збитки.

Нафтобаза під Ростовом продовжує палати після атаки дронів

У російських пабліках з’явилися нові відео, на яких зафільмовані вибухи у Пролетарську.

Причому офіційних повідомлень ні на обласному, ні на всеросійському рівні немає.

Потужний вибух знову стався на нафтобазі у Пролетарську. Заграва палала, її бачили за десятки кілометрів! Заграва була така, начебто захід сонця! — діляться очевидці.

Раніше тут стався потужний вибух — сталася розгерметизація ще однієї цистерни. Схоже, що гасити вже марно, — пишуть місцеві пабліки.

З’явилися нові супутникові фото пожежі на нафтобазі у Ростовській області

На нафтобазі в Ростовській області вже четверту добу намагаються загасити пожежу, яка спалахнула внаслідок ударів українських дронів. Вогонь повністю знищив вже 14 резервуарів із паливом.

На супутникових знімках видно густий чорний дим. Площа пожежі збільшується.

Як підрахував OSINT-аналітик, вогонь уже повністю знищив 14 резервуарів із паливом, чотири — частково зруйновано, 16 — не пошкоджено. А доля ще 44 резервуарів невідома, оскільки вони вкриті щільним шаром диму.

Що відомо про атаку дронів у Ростовській області РФ

У ніч на 18 серпня в результаті операції ГУР МОУ було уражено нафтобазу «ФДКУ комбінат «Кавказ» в районі н. п. Пролетарськ Ростовської обл., РФ. Згадана нафтобаза працювала на ворожий ВПК та забезпечувала діяльність російських окупаційних військ, — нагадали в ГУР.

Джерела в українській розвідці підтвердили, що атака була здійснена за допомогою дронів-камікадзе українського виробництва.

Як повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв, система ППО нібито відбила атаку безпілотного літального апарату в Ростовській області.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
На нафтобазі в Ростовській області вже більше доби не можуть загасити масштабну пожежу
пожежа на нафтобазі
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У Ростовській області росіяни третю добу не можуть загасити пожежу на нафтобазі
У Ростовській області росіяни третю добу не можуть загасити пожежу на нафтобазі
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
РПЦ влаштували молебен біля нафтобази у Ростовській області. Пожежу не можуть загасити вже 4 дні
РПЦ влаштували молебен біля нафтобази у Ростовській області. Пожежу не можуть загасити вже 4 дні

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?