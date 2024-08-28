Дрони вперше атакували Кіровську область РФ за 1400 км від кордону України — відео
Категорія
Події
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Дрони вперше атакували Кіровську область РФ за 1400 км від кордону України — відео

пожежа
Джерело:  online.ua

28 серпня відбулася перша атака безпілотників на російську Кіровську область.Під ударом опинилася місцева нафтобаза.

Головні тези:

  • Кіровську область РФ атакували щонайменше 3 дрони.
  • Третій безпілотник вдарив по нафтобазі в Кіровській області. Це спричинило пожежу.
  • За даними джерел Online.UA, у Ростовській області ГУР та ССО провели нову успішну операцію.

Атака дронів на Кіровську область — перші подробиці

Згідно з останніми даними, одразу два безпілотники здійснили атаку склад з нафтопродуктами на комбінаті "Вятка" в місті Котельнич.

Місцева влада стверджує, що один із них вдарив у кришку резервуара, а другий дрон нібито поцілив у порожню цистерну. 

Також наголошується, що в результаті атаки ніхто не постраждав, а на місці працюють оперативні служби. 

За словами ставленика Кремля у регіоні Олександра Соколова, наразі "ситуація під контролем".

Кілька хвилин тому здійснено приліт БпЛА в Котельнич. Безпілотник атакував місткість для зберігання нафтопродуктів. Жертв немає. Загоряння немає. Ситуація під контролем. На місці працює голова Котельнича Олег Ісмаїлов і профільні служби, — стверджує чиновник.

Варто зазначити, що о 11:37 стало відомо, вже третій безпілотник вдарив по нафтобазі в Кіровській області. Це спричинило пожежу на одному із резервуарів.

У Росії палає нафтобаза “Атлас” після атаки ГУР та ССО

Від своїх джерел в українській розвідці Online.UA дізнався, що уночі 28 серпня ГУР МО разом з ССО ЗС України провели спільну операцію.

Вони використали ударні дрони українського виробництва для атаки на нафтобазу ФДКУ “Атлас” управління федеральної агенції державних резервів РФ в районі н.п. Каменськ-Шахтинський Ростовської області.

Що важливо розуміти, даний обʼєкт є частиною російського ВПК та бере безпосередню участь у забезпеченні російських окупаційних військ.

Пожежа на ворожому об’єкті досі триває, а наслідки атаки будуть оголошені згодом.

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Україна
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