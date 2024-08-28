Дрони вперше атакували Кіровську область РФ за 1400 км від кордону України — відео

28 серпня відбулася перша атака безпілотників на російську Кіровську область.Під ударом опинилася місцева нафтобаза.
Головні тези:
- Кіровську область РФ атакували щонайменше 3 дрони.
- Третій безпілотник вдарив по нафтобазі в Кіровській області. Це спричинило пожежу.
- За даними джерел Online.UA, у Ростовській області ГУР та ССО провели нову успішну операцію.
Атака дронів на Кіровську область — перші подробиці
Згідно з останніми даними, одразу два безпілотники здійснили атаку склад з нафтопродуктами на комбінаті "Вятка" в місті Котельнич.
Місцева влада стверджує, що один із них вдарив у кришку резервуара, а другий дрон нібито поцілив у порожню цистерну.
Також наголошується, що в результаті атаки ніхто не постраждав, а на місці працюють оперативні служби.
За словами ставленика Кремля у регіоні Олександра Соколова, наразі "ситуація під контролем".
Варто зазначити, що о 11:37 стало відомо, вже третій безпілотник вдарив по нафтобазі в Кіровській області. Це спричинило пожежу на одному із резервуарів.
У Росії палає нафтобаза “Атлас” після атаки ГУР та ССО
Від своїх джерел в українській розвідці Online.UA дізнався, що уночі 28 серпня ГУР МО разом з ССО ЗС України провели спільну операцію.
Вони використали ударні дрони українського виробництва для атаки на нафтобазу ФДКУ “Атлас” управління федеральної агенції державних резервів РФ в районі н.п. Каменськ-Шахтинський Ростовської області.
Що важливо розуміти, даний обʼєкт є частиною російського ВПК та бере безпосередню участь у забезпеченні російських окупаційних військ.
Пожежа на ворожому об’єкті досі триває, а наслідки атаки будуть оголошені згодом.
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