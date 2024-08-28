ГУР та ССО уразили нафтобазу в Ростовській області — джерела
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ГУР та ССО уразили нафтобазу в Ростовській області — джерела

палає нафтобазу в Ростовській області
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Джерело:  online.ua

В результаті спільної операції ГУР МО разом з ССО ЗС України за допомогою ударних БПЛА українського виробництва було уражено нафтобазу ФДКУ “Атлас” управління федеральної агенції державних резервів РФ в районі н.п. Каменськ-Шахтинський Ростовської області. Про це повідомляє Online.UA з посиланням на власні джерела в українській розвідці.

Головні тези:

  • Нафтобаза “Атлас” є частиною російського ВПК та забезпечує російські окупаційні війська.
  • Свідки повідомляють про пожежу на резервуарах нафтобази, уточнення результатів операції триває.
  • Раніше на базі комбінату проходили навчання Міноборони РФ та росрезерву.

ГУР та ССО провели нову успішну операцію

Представники української розвідки звертають увагу на те, що даний обʼєкт є частиною російського ВПК та бере безпосередню участь у забезпеченні російських окупаційних військ.

За словами очевидців, наразі триває пожежа на резервуарах нафтобази. Детальні результати операції наразі уточнюються.

ФДКУ “Комбінат “Атлас” Управління Федерального агентства з державних резервів у Південному федеральному окрузі спеціалізується на постачанні нафтопродуктів для ЗС РФ.

Згідно з повідомленнями російських ЗМІ, 4 роки тому на базі комбінату відбулися спільні навчання Міноборони РФ та росрезерву в рамках навчань “Кавказ-2020″.

У показових навчаннях із відпуску нафтопродуктів для потреб армії відпрацьовували три способи — автомобільний, залізничний і трубопровідний».

Деталі атаки на нафтобазу “Атлас”

Вранці 28 серпня губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив, що близько 3.00 ночі в регіоні було нібито збито 4 БПЛА.

За його словами, в результаті атаки ніхто не постраждав.

Місцеві мешканці після цього почали стверджувати, що дрони також атакували Глибокінську нафтобазу в Кам'янському районі Ростовської області.

Звуки потужних вибухів пролунали над областю приблизно о 02:45 ночі. Приблизно в цей час вибухи чули жителі Новошахтинська, Аксая та західної частини Ростова.

Через деякий час очевидці події повідомили про спалах у полі в районі нафтобази під Каменськ-Шахтинськом. Інші канали стверджують, що горять кілька цистерн.

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