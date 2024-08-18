У Польщі відреагували на звинувачення щодо причетності до атак на "Північні потоки"

Голова Бюро міжнародної політики при президентові Польщі Мєшко Павляк заявив, що припущення про те, що влада України за підтримки Польщі нібито відповідальна за атаки на газопроводи «Північний потік» у вересні 2022 року, є безпідставними.

Польща відкинула причетність до атак на “Північні потоки”

Коментуючи заяви колишнього керівника Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Аугуста Ганнінга, який стверджував, що Польща може бути причетною до диверсійної операції із підриву газогонів «Північний потік», Павляк заявив, що «це абсолютно безпідставні інсинуації».

Він також звинуватив Ганнінга, який працював у BND за часів канцлерства Гергарда Шредера, у тому, що він «як керівник розвідки, безумовно, зіграв ганебно важливу роль в інвестиціях».

Цього тижня німецькі ЗМІ повідомили, що прокуратура ФРН назвала українського інструктора з дайвінгу нібито ключовим підозрюваним у диверсійній атаці на «Північний потік» і видала ордер на його арешт у Польщі. Поширити

Польща отримала ордер, але підозрюваний покинув країну, оскільки Німеччина не внесла його ім'я до бази даних розшукуваних осіб, повідомили Reuters у польській прокуратурі.

14 серпня американське видання The Wall Street Journal опублікувало статтю, в якій ішлося, що до підриву «Північних потоків» нібито причетні українські високопосадовці.

За даними німецьких ЗМІ, федеральний генеральний прокурор у справі про підрив газогонів Nord Stream ініціював видачу ордера на арешт українця, якого підозрюють у диверсії, і який нібито проживав у Польщі.

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не причетна до вибухів на газопроводі «Північний потік», натомість Росія мала для цього всі можливості. Поширити

Наприкінці вересня 2022 року внаслідок вибухів на трубопроводах «Північний потік-1» та «Північний потік-2» біля острова Борнхольм у Балтійському морі розпочався витік на чотирьох ділянках газопроводів у виключних економічних зонах Данії та Швеції. Росія звинувачувала у підриві Україну й США.

Українська влада заперечила свою причетність до підривів. Про це заявляли, зокрема, Президент Володимир Зеленський та очільник ГУР Кирило Буданов.

Заперечила свою причетність і польська сторона, якій закидали пособництво.

Перепросіть і мовчіть: Туск про звинувачення Польщі у підривах “Північних потоків”

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував події навколо розслідування вибухів на газопроводах «Північний потік».

Допис з цього приводу він оприлюднив у соцмережі Х.

Усім ініціаторам і покровителям «Північного потоку-1» і «Північного потоку-2». Єдине, що ви маєте зробити сьогодні — вибачитися і сидіти тихо. Поширити

To all the initiators and patrons of Nord Stream 1 and 2. The only thing you should do today about it is apologise and keep quiet. — Donald Tusk (@donaldtusk) August 17, 2024

Його підтримав і голова президентського Бюро національної безпеки Польщі Яцек Сєвєра.

Погані новини для адресатів: у Польщі також є одностайність у цьому питанні.

Ці коментарі з'явилися на тлі заяв колишнього керівника німецької розвідки Аугуста Ганнінга, який стверджує, що Польща може бути причетною до диверсійної операції із підриву газогонів «Північний потік».