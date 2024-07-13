На тлі війни Росії проти України. Польща витрачатиме 5% ВВП на оборону

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Польща планує збільшити свої витрати на оборону до 5% ВВП у 2025 році на тлі війни РФ проти України.

Польща збільшує витрати на оборону

Сікорський зауважив, що колишній президент США Дональд Трамп "мав рацію, коли наполягав на тому, що союзники повинні витрачати більше коштів".

Водночас, за його словами, Польща планує витратити близько 4% ВВП цього року, перш ніж збільшувати витрати далі.

Сікорський наголосив, що витрати не повинні бути "єдиним мірилом". Так, наприклад, Ісландія, член НАТО, має невеликий оборонний бюджет, але відіграє важливу роль, дозволяючи союзникам заправляти літаки. А Польща відправила війська до Афганістану, щоб допомогти США, коли це було необхідно, навіть коли вона все ще витрачала менше ніж 2% на оборону.

Ми більше не перебуваємо у вічному мирі після холодної війни. Але альянс — це не сусідська охоронна компанія. Радослав Сікорський Міністр закордонних справ Польщі

Влада Польщі побоюється збивати ракети РФ через ризики для населення

Глава міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що його країна розглядає можливість збиття російських ракет, які можуть залетіти на їхні території "помилково" під час атак РФ по Україні.

Про це він сказав під час виступу в Американському інституті підприємництва на полях саміту НАТО у Вашингтоні.

Сікорський зазначив, що пропозиція, яку першочергово висунув Київ, включена в угоду про спільну оборону, підписану обома країнами.

Двостороння безпекова угода з Польщею, яку підписали 8 липня, уперше з-поміж уже підписаних двосторонніх безпекових угод передбачає можливість перехоплення ракет і дронів у повітряному просторі нашої країни, випущених у напрямку Польщі.