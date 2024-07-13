Польща може збивати ракети РФ над Україною, але є одне "але"

Офіційна Варшава розглядає пропозицію Києва щодо збиття ракет РФ над Україною та навіть може на неї погодитися, однак це станеться лише тоді, якщо це рішення також підтримають союзники Польщі в НАТО.
Головні тези:
- Пропозиція України щодо збиття російських ракет над своєю територією включена до спільної оборонної угоди між Польщею та Україною.
- Польща розглядає можливість збиття ракет, але лише за умови підтримки з боку союзників по НАТО.
- Шеф польської дипломатії Радослав Сікорський підтримує пропозицію України.
Польща може погодитися на прохання України
З заявою цього приводу виступив шеф польської дипломатії Радослав Сікорський.
За його словами, пропозиція про збиття Польщею російських ракет над Україною була включена до спільної оборонної угоди між двома країнами.
Як відомо, її підписали під час візиту президента Володимира Зеленського до Варшави на початку цього тижня.
Як зазначив Радослав Сікорський, особисто він підтримує пропозицію Києва, враховуючи той факт, що Польща є прифронтовою державою, і російські ракети порушують її повітряний простір.
Польща не може ухвалити це рішення самостійно
Нещодавно з заявою з цього приводу також виступив глава Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.
За його словами, Варшава буде радитися зі своїми союзниками по НАТО і повинна отримати їхню згоду, перш ніж намагатися збивати будь-які російські ракети.
Окрім того, Косіняк-Камиш не приховує, що вагому роль у цьому питанні відіграє думка Сполучених Штатів.
А вони, як виявилося, вкрай скептично налаштовані щодо ідеї України.
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