Польща може збивати ракети РФ над Україною, але є одне "але"

Офіційна Варшава розглядає пропозицію Києва щодо збиття ракет РФ над Україною та навіть може на неї погодитися, однак це станеться лише тоді, якщо це рішення також підтримають союзники Польщі в НАТО.

Польща може погодитися на прохання України

З заявою цього приводу виступив шеф польської дипломатії Радослав Сікорський.

За його словами, пропозиція про збиття Польщею російських ракет над Україною була включена до спільної оборонної угоди між двома країнами.

Як відомо, її підписали під час візиту президента Володимира Зеленського до Варшави на початку цього тижня.

На цьому етапі це ідея. У нашій угоді сказано, що ми вивчимо цю ідею. Радослав Сікорський Глава МЗС Польщі

Як зазначив Радослав Сікорський, особисто він підтримує пропозицію Києва, враховуючи той факт, що Польща є прифронтовою державою, і російські ракети порушують її повітряний простір.

На мою думку, це самооборона, але ми вивчаємо цю ідею, — наголосив він. Поширити

Польща не може ухвалити це рішення самостійно

Нещодавно з заявою з цього приводу також виступив глава Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

За його словами, Варшава буде радитися зі своїми союзниками по НАТО і повинна отримати їхню згоду, перш ніж намагатися збивати будь-які російські ракети.

Якщо буде таке рішення, то це може бути лише рішення союзників. Це ніколи не буде одноосібним рішенням, — зазначив міністр. Поширити

Окрім того, Косіняк-Камиш не приховує, що вагому роль у цьому питанні відіграє думка Сполучених Штатів.

А вони, як виявилося, вкрай скептично налаштовані щодо ідеї України.