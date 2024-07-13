Польша может сбивать российские ракеты над Украиной, но есть одно "но"

Официальная Варшава рассматривает предложение Киева об уничтожении ракет РФ над Украиной и даже может на него согласиться, однако это произойдет только тогда, когда это решение также поддержат союзники Польши в НАТО.
Главные тезисы
- Предложение Украины касательно уничтожения российских ракет над своей территорией включено в совместное оборонное соглашение между Польшей и Украиной.
- Польша рассматривает возможность сбития ракет, но только при поддержке со стороны союзников по НАТО.
- Шеф польской дипломатии Радослав Сикорский поддерживает предложение Украины.
Польша может согласиться на просьбу Украины
С заявлением по этому поводу выступил шеф польской дипломатии Радослав Сикорский.
По его словам, предложение о сбитии Польшей российских ракет над Украиной было включено в совместное оборонное соглашение между двумя странами.
Как известно, оно было подписана во время визита президента Владимира Зеленского в Варшаву в начале этой недели.
Как отметил Радослав Сикорский, лично он поддерживает предложение Киева, учитывая тот факт, что Польша является прифронтовым государством, и российские ракеты нарушают его воздушное пространство.
Польша не может принять это решение самостоятельно
Недавно с заявлением по этому поводу также выступил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк Камыш.
По его словам, Варшава будет совещаться со своими союзниками по НАТО и должна получить их согласие, прежде чем пытаться сбивать какие-либо российские ракеты.
Кроме того, Косиняк-Камыш не скрывает, что важную роль в этом вопросе играет мнение Соединенных Штатов.
А они, как оказалось, крайне скептически настроены.
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