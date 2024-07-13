Польша может сбивать российские ракеты над Украиной, но есть одно "но"
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Политика
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Польша может сбивать российские ракеты над Украиной, но есть одно "но"

МиГ-29
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Источник:  BBC

Официальная Варшава рассматривает предложение Киева об уничтожении ракет РФ над Украиной и даже может на него согласиться, однако это произойдет только тогда, когда это решение также поддержат союзники Польши в НАТО.

Главные тезисы

  • Предложение Украины касательно уничтожения российских ракет над своей территорией включено в совместное оборонное соглашение между Польшей и Украиной.
  • Польша рассматривает возможность сбития ракет, но только при поддержке со стороны союзников по НАТО.
  • Шеф польской дипломатии Радослав Сикорский поддерживает предложение Украины.

Польша может согласиться на просьбу Украины

С заявлением по этому поводу выступил шеф польской дипломатии Радослав Сикорский.

По его словам, предложение о сбитии Польшей российских ракет над Украиной было включено в совместное оборонное соглашение между двумя странами.

Как известно, оно было подписана во время визита президента Владимира Зеленского в Варшаву в начале этой недели.

На этом этапе — это идея. В нашем соглашении указано, что мы изучим эту идею.

Радослав Сикорский

Радослав Сикорский

Глава МИД Польши

Как отметил Радослав Сикорский, лично он поддерживает предложение Киева, учитывая тот факт, что Польша является прифронтовым государством, и российские ракеты нарушают его воздушное пространство.

По-моему, это самооборона, но мы изучаем эту идею, — подчеркнул он.

Польша не может принять это решение самостоятельно

Недавно с заявлением по этому поводу также выступил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк Камыш.

По его словам, Варшава будет совещаться со своими союзниками по НАТО и должна получить их согласие, прежде чем пытаться сбивать какие-либо российские ракеты.

Если будет такое решение, это может быть только решение союзников. Это никогда не будет единоличным решением, — отметил министр.

Кроме того, Косиняк-Камыш не скрывает, что важную роль в этом вопросе играет мнение Соединенных Штатов.

А они, как оказалось, крайне скептически настроены.

Поэтому Польша, безусловно, не примет такое решение самостоятельно, — заявил министр.

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