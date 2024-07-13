Польша может сбивать российские ракеты над Украиной, но есть одно "но"

Официальная Варшава рассматривает предложение Киева об уничтожении ракет РФ над Украиной и даже может на него согласиться, однако это произойдет только тогда, когда это решение также поддержат союзники Польши в НАТО.

Польша может согласиться на просьбу Украины

С заявлением по этому поводу выступил шеф польской дипломатии Радослав Сикорский.

По его словам, предложение о сбитии Польшей российских ракет над Украиной было включено в совместное оборонное соглашение между двумя странами.

Как известно, оно было подписана во время визита президента Владимира Зеленского в Варшаву в начале этой недели.

На этом этапе — это идея. В нашем соглашении указано, что мы изучим эту идею. Радослав Сикорский Глава МИД Польши

Как отметил Радослав Сикорский, лично он поддерживает предложение Киева, учитывая тот факт, что Польша является прифронтовым государством, и российские ракеты нарушают его воздушное пространство.

По-моему, это самооборона, но мы изучаем эту идею, — подчеркнул он. Поделиться

Польша не может принять это решение самостоятельно

Недавно с заявлением по этому поводу также выступил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк Камыш.

По его словам, Варшава будет совещаться со своими союзниками по НАТО и должна получить их согласие, прежде чем пытаться сбивать какие-либо российские ракеты.

Если будет такое решение, это может быть только решение союзников. Это никогда не будет единоличным решением, — отметил министр. Поделиться

Кроме того, Косиняк-Камыш не скрывает, что важную роль в этом вопросе играет мнение Соединенных Штатов.

А они, как оказалось, крайне скептически настроены.