Украина и Польша подписали соглашение о безопасности. Что оно предполагает

Украина и Польша подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. Подписание прошло в Варшаве.

Что предусматривает безопасное соглашение между Украиной и Польшей

Соглашение по гарантии безопасности впервые из уже подписанных двусторонних документов предусматривает возможность перехвата ракет и дронов в воздушном пространстве Украины, выпущенных в направлении Польши.

Впервые будет создан "Украинский легион", готовящий личный состав Сил безопасности и обороны Украины на территории Польши. К нему могут присоединиться граждане Украины, временно находящиеся в Польше и других странах.

Соглашение также содержит блок сотрудничества в оборонной промышленности, в частности, размещение производств польских оборонных компаний в Украине и изучение дополнительных возможностей совместного оборонного производства.

Польша также расширит свою помощь Украине, используя логистический центр POLLOGHUB и сотрудничая с ЛитполУкрбригом для поддержки украинских Вооруженных сил.

Кроме того, соглашение направлено на углубление сотрудничества в невоенной сфере, включая разведку, кибербезопасность, морскую и информационную безопасность, а также защиту критической инфраструктуры. Отдельные блоки соглашения касаются экономического обновления и восстановления, пограничной инфраструктуры и развития транзитного потенциала.

Сферы политического сотрудничества между Украиной и Польшей охватывают вопросы евроинтеграции, воплощение Украинской формулы мира, санкционную политику, возмещение ущерба, нанесенного Украине, и привлечение агрессора к ответственности. Поделиться

Польша ясно подтверждает свою поддержку членства Украины в ЕС и НАТО.

Гарантии безопасности

Украина заключила уже 21 двустороннее соглашение о безопасности. К числу партнеров, готовых оказать поддержку при агрессии, кроме США, присоединились Великобритания, Норвегия, Германия, Франция, Дания, Канада, Италия, Нидерланды, Финляндия, Латвия, Испания, Бельгия, Португалия, Швеция, Исландия и Польша.