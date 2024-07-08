Україна та Польща підписали безпекову угоду. Що вона передбачає
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна та Польща підписали безпекову угоду. Що вона передбачає

Офіс Президента України
Україна та Польща підписали безпекову угоду. Що вона передбачає

Україна і Польща підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки. Підписання відбулося у Варшаві.

Головні тези:

  • Угода передбачає можливість перехоплення ракет і дронів у повітряному просторі України, випущених у напрямку Польщі.
  • Створення “Українського легіону”, який готуватиме особовий склад Сил безпеки й оборони України на території Польщі.
  • Обговорено співробітництво в оборонній промисловості та розміщення виробництв польських оборонних компаній в Україні.
  • Угода спрямована на поглиблення співпраці у невійськовій сфері, включаючи кібербезпеку, морську безпеку та економічне відновлення.
  • Польща підтвердила свою підтримку членства України в ЄС та НАТО, а також готовність надати допомогу в разі агресії.

Що передбачає безпекова угода між Україною та Польщею

Угода щодо гарантії безпеки уперше з-поміж уже підписаних двосторонніх документів передбачає можливість перехоплення ракет і дронів у повітряному просторі України, випущених у напрямку Польщі.

Вперше буде створено "Український легіон", який буде готувати особовий склад Сил безпеки і оборони України на території Польщі. До нього зможуть приєднатися громадяни України, які тимчасово перебувають у Польщі та інших країнах.

Угода також містить блок щодо співробітництва в оборонній промисловості, зокрема, розміщення виробництв польських оборонних компаній в Україні та вивчення додаткових можливостей спільного оборонного виробництва.

Польща також розширить свою допомогу Україні, використовуючи логістичний центр POLLOGHUB та співпрацюючи з ЛитПолУкрбригом для підтримки українських Збройних сил.

Крім того, угода спрямована на поглиблення співпраці у невійськовій сфері, включаючи розвідку, кібербезпеку, морську та інформаційну безпеку, а також захист критичної інфраструктури. Окремі блоки угоди стосуються економічного відновлення й відбудови, прикордонної інфраструктури та розвитку транзитного потенціалу.

Сфери політичної співпраці між Україною та Польщею охоплюють питання євроінтеграції, втілення Української формули миру, санкційну політику, відшкодування збитків, завданих Україні, та притягнення агресора до відповідальності.

Польща чітко підтверджує свою підтримку членства України в ЄС і НАТО.

Гарантії безпеки

Україна уклала вже 21 двосторонню безпекову угоду. До числа партнерів, готових надати підтримку в разі агресії, крім США, долучилися Велика Британія, Норвегія, Німеччина, Франція, Данія, Канада, Італія, Нідерланди, Фінляндія, Латвія, Іспанія, Бельгія, Португалія, Швеція, Ісландія та Польща.

У кінці червня Україна та Польща провели фінальний раунд переговорів щодо гарантій безпеки.

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