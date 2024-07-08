Україна та Польща підписали безпекову угоду. Що вона передбачає

Україна і Польща підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки. Підписання відбулося у Варшаві.
Головні тези:
- Угода передбачає можливість перехоплення ракет і дронів у повітряному просторі України, випущених у напрямку Польщі.
- Створення “Українського легіону”, який готуватиме особовий склад Сил безпеки й оборони України на території Польщі.
- Обговорено співробітництво в оборонній промисловості та розміщення виробництв польських оборонних компаній в Україні.
- Угода спрямована на поглиблення співпраці у невійськовій сфері, включаючи кібербезпеку, морську безпеку та економічне відновлення.
- Польща підтвердила свою підтримку членства України в ЄС та НАТО, а також готовність надати допомогу в разі агресії.
Що передбачає безпекова угода між Україною та Польщею
Угода щодо гарантії безпеки уперше з-поміж уже підписаних двосторонніх документів передбачає можливість перехоплення ракет і дронів у повітряному просторі України, випущених у напрямку Польщі.
Вперше буде створено "Український легіон", який буде готувати особовий склад Сил безпеки і оборони України на території Польщі. До нього зможуть приєднатися громадяни України, які тимчасово перебувають у Польщі та інших країнах.
Угода також містить блок щодо співробітництва в оборонній промисловості, зокрема, розміщення виробництв польських оборонних компаній в Україні та вивчення додаткових можливостей спільного оборонного виробництва.
Польща також розширить свою допомогу Україні, використовуючи логістичний центр POLLOGHUB та співпрацюючи з ЛитПолУкрбригом для підтримки українських Збройних сил.
Крім того, угода спрямована на поглиблення співпраці у невійськовій сфері, включаючи розвідку, кібербезпеку, морську та інформаційну безпеку, а також захист критичної інфраструктури. Окремі блоки угоди стосуються економічного відновлення й відбудови, прикордонної інфраструктури та розвитку транзитного потенціалу.
Польща чітко підтверджує свою підтримку членства України в ЄС і НАТО.
Гарантії безпеки
Україна уклала вже 21 двосторонню безпекову угоду. До числа партнерів, готових надати підтримку в разі агресії, крім США, долучилися Велика Британія, Норвегія, Німеччина, Франція, Данія, Канада, Італія, Нідерланди, Фінляндія, Латвія, Іспанія, Бельгія, Португалія, Швеція, Ісландія та Польща.
У кінці червня Україна та Польща провели фінальний раунд переговорів щодо гарантій безпеки.
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