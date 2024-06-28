Шмигаль назвав кількість підписаних Україною безпекових угод. Чому це важливо

Україна вже уклала 20 безпекових угод з країнами-партнерами та в межах цих договорів отримуватиме 60 млрд дол на військову підтримку щороку.

Україна підписала 20 безпекових угод

Безпекові угоди з країнами-союзниками нададуть України фінансову підтримку у війні проти Росії.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Паралельно з нашими мирними ініціативами ми посилюємо співпрацю з партнерами, бо тільки сильна коаліція здатна забезпечити нашу перемогу. Україна підписала вже 20 безпекових угод із союзниками, зокрема з ЄС та США. Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України

Шмигаль додав, що укладання безпекових угод — це унікальна історія, яка відкриває для України нові можливості для співпраці в оборонній сфері та дає основу для майбутньої безпеки в мирний час.

Згідно з цими угодами, в наступні чотири роки наші партнери планують надавати Україні загальну військову підтримку на 60 млрд доларів щорічно.

Гарантії безпеки для України

Минулого року лідери G7 погодили надання Україні гарантії безпеки. Україна підписує з кожною з країн-партнерів окрему безпекову угоду, термін дії якою — 10 років.

Угоди містять подібні положення, зокрема щодо підтримки України під час війни, зобов'язання щодо військової, гуманітарної та фінансової допомоги. Крім того, союзники зобов'язуються підтримати шлях України до ЄС та НАТО. Поширити

Проте кожна з угод містить індивідуальні зобов'язання країн з огляду їх економічні чи військові можливості.