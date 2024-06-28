Шмигаль назвав кількість підписаних Україною безпекових угод. Чому це важливо

Україна вже уклала 20 безпекових угод з країнами-партнерами та в межах цих договорів отримуватиме 60 млрд дол на військову підтримку щороку.
Головні тези:
- Україна підписала 20 безпекових угод з країнами-партнерами, що надасть 60 млрд дол на військову підтримку щороку.
- Кожна з угод включає зобов'язання підтримки України під час війни, гуманітарної та фінансової допомоги, підтримку на шляху до ЄС та НАТО.
- Президент України підписав угоди про гарантії безпеки з ЄС, Литвою та Естонією, забезпечуючи стабільність та підтримку від країн-партнерів.
- Укладання безпекових угод є стратегічно важливою справою, що дозволяє Україні розширювати співпрацю та зміцнювати обороноздатність нації.
Україна підписала 20 безпекових угод
Безпекові угоди з країнами-союзниками нададуть України фінансову підтримку у війні проти Росії.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.
Шмигаль додав, що укладання безпекових угод — це унікальна історія, яка відкриває для України нові можливості для співпраці в оборонній сфері та дає основу для майбутньої безпеки в мирний час.
Згідно з цими угодами, в наступні чотири роки наші партнери планують надавати Україні загальну військову підтримку на 60 млрд доларів щорічно.
Гарантії безпеки для України
Минулого року лідери G7 погодили надання Україні гарантії безпеки. Україна підписує з кожною з країн-партнерів окрему безпекову угоду, термін дії якою — 10 років.
Проте кожна з угод містить індивідуальні зобов'язання країн з огляду їх економічні чи військові можливості.
27 червня президент України Володимир Зеленський підписав угоди про гарантії безпеки з ЄС, Литвою та Естонією.
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