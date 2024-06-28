Шмыгаль назвал количество подписанных Украиной договоров о безопасности. Почему это важно

Украина уже заключила 20 договоров о безопасности со странами-партнерами и в рамках этих договоров будет получать 60 млрд долл на военную поддержку ежегодно.

Украина подписала 20 соглашений о безопасности

Соглашения о безопасности со странами-союзниками окажут Украине финансовую поддержку в войне против России.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

Параллельно с нашими мирными инициативами мы усиливаем сотрудничество с партнерами, потому что только сильная коалиция способна обеспечить нашу победу. Украина подписала уже 20 соглашений о безопасности с союзниками, в том числе с ЕС и США. Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины

Шмыгаль добавил, что заключение соглашений о безопасности — это уникальная история, которая открывает для Украины новые возможности для сотрудничества в оборонной сфере и дает основу для будущей безопасности в мирное время.

Согласно этим соглашениям, в следующие четыре года наши партнеры планируют оказывать Украине всеобщую военную поддержку на 60 млрд долл ежегодно.

Гарантии безопасности для Украины

В прошлом году лидеры G7 согласовали предоставление Украине гарантии безопасности. Украина подписывает с каждой из стран-партнеров отдельное соглашение о безопасности, срок действия которого — 10 лет.

Соглашения содержат подобные положения, в частности по поддержке Украины во время войны, обязательства по военной, гуманитарной и финансовой помощи. Кроме того, союзники обязуются поддержать путь Украины в ЕС и НАТО. Поделиться

Однако каждое из соглашений содержит индивидуальные обязательства стран с учетом их экономических или военных возможностей.