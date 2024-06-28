Шмыгаль назвал количество подписанных Украиной договоров о безопасности. Почему это важно

Украина уже заключила 20 договоров о безопасности со странами-партнерами и в рамках этих договоров будет получать 60 млрд долл на военную поддержку ежегодно.
Главные тезисы
- Заключение соглашений о безопасности с партнерами обеспечивает Украине финансовую поддержку на военные нужды.
- Каждое соглашение предусматривает поддержку Украины во время войны, гуманитарную помощь и помощь на пути к ЕС и НАТО.
- Заключение договоров безопасности с ЕС, Литвой и Эстонией дает стабильность и поддержку от союзников.
Украина подписала 20 соглашений о безопасности
Соглашения о безопасности со странами-союзниками окажут Украине финансовую поддержку в войне против России.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.
Шмыгаль добавил, что заключение соглашений о безопасности — это уникальная история, которая открывает для Украины новые возможности для сотрудничества в оборонной сфере и дает основу для будущей безопасности в мирное время.
Согласно этим соглашениям, в следующие четыре года наши партнеры планируют оказывать Украине всеобщую военную поддержку на 60 млрд долл ежегодно.
Гарантии безопасности для Украины
В прошлом году лидеры G7 согласовали предоставление Украине гарантии безопасности. Украина подписывает с каждой из стран-партнеров отдельное соглашение о безопасности, срок действия которого — 10 лет.
Однако каждое из соглашений содержит индивидуальные обязательства стран с учетом их экономических или военных возможностей.
27 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал соглашение о гарантиях безопасности с ЕС, Литвой и Эстонией.
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