Украина подписала с ЕС соглашение о гарантиях безопасности
Категория
Украина
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Украина подписала с ЕС соглашение о гарантиях безопасности

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Источник:  The Guardian

Украина и Европейский союз подписали соглашение о гарантиях безопасности.

Главные тезисы

  • Украина заключила соглашение о гарантиях безопасности с Европейским союзом и 16 другими странами, что обеспечит ей широкий спектр поддержки в сфере безопасности.
  • Соглашение предусматривает продолжение снабжения оружием, военную, экономическую помощь и политическую поддержку со стороны партнеров.
  • Каждая страна-партнер обязалась предоставить Украине индивидуальные гарантии безопасности, учитывающие потребности и возможности страны.
  • Соглашение о безопасности было одобрено Советом ЕС и является важным шагом в обеспечении безопасности и стабильности региона.

Что известно о подписании соглашения о безопасности между Украиной и ЕС

27 июня президент Владимир Зеленский подписал соглашение о гарантиях безопасности с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Соглашение гарантирует Киеву продолжение снабжения оружием, предоставление учебной и другой помощи в сфере безопасности на годы вперед.

Кроме того, соглашения о безопасности были подписаны с Эстонией и Литвой.

Гарантии безопасности для Украины

Сегодня Украина заключила соглашения о гарантиях безопасности с 16 европейскими государствами и Соединенными Штатами. В число стран-партнеров вошли Великобритания, Норвегия, Германия, Франция, Дания, Канада, Италия, Нидерланды, Финляндия, Латвия, Испания, Бельгия, Португалия, Швеция и Исландия.

Соглашения о безопасности с этими странами предусматривают широкий спектр мер поддержки Украины. В частности, военная, экономическая помощь, а также политическая поддержка.

Кроме общих положений, каждая из стран-партнеров также предоставила Украине индивидуальные обязательства, отвечающие ее возможностям и потенциалу.

На днях глава МИД Бельгии Аджа Лябиб сообщила, что Совет ЕС одобрил соглашение о гарантиях безопасности с Украиной.

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