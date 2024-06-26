Обновленное соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой вступает в силу — что известно

1 июля вступает в силу обновленное Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой (CUFTA). 26 июня Первая вице-премьер-министр Украины — Министр экономики Украины Юлия Свириденко и Министр по продвижению экспорта, международной торговли и экономического развития Канады Мэри Нг выступили с совместным заявлением относительно этого исторического события.
Главные тезисы
- Обновленное Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой вступает в силу 1 июля 2024 года, открывая новые возможности развития экономики и торговли.
- Соглашение предусматривает либерализацию рынка услуг и усиление защиты инвестиций, способствуя максимальному развитию торговли между странами.
- CUFTA поможет Украине строить цифровую экосистему, расширять глобальные цепи снабжения и улучшать условия для украинских компаний на рынке Канады.
- Соглашение акцентирует внимание на развитии и поддержке коренных народов в экономике и предусматривает важные аспекты, такие как окружающая среда, труд и прозрачность бизнеса.
- Торговля между Украиной и Канадой показывает стабильный рост, поддерживаемый разнообразием соглашений и общих интересов. Соглашение о свободной торговле — важный шаг к укреплению экономических связей между странами.
Историческое соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой будет действовать с 1 июля
Обновленная CUFTA принесет пользу работникам, предприятиям и потребителям обеих стран, усиливая торговое и экономическое сотрудничество между Канадой и Украиной. Соглашение сохраняет условия доступа к рынку товаров с Соглашения 2017 года и было обновлено, чтобы включить разделы об инвестициях, услугах и инклюзивной торговле.
Как подчеркивается в совместном заявлении, Канада привержена укреплению своих отношений с Украиной, поддерживая ее безопасность и стабильность. Министры будут продолжать предоставлять дополнительные возможности канадским и украинским предприятиям и работникам для стимулирования прочного, устойчивого и инклюзивного экономического обновления.
Это без преувеличения историческое событие, ведь это Соглашение является одним из самых современных в мире. Это первое четко показывающее соглашение — Украина разделяет торговую повестку дня Канады, США, ЕС, Японии и других наших партнеров.
Как подчеркнула Юлия Свириденко, обновлено CUFTA — Первое соглашение о свободной торговле, в котором особое внимание уделяется Крыму и крымским татарам и усилению роли коренных народов в экономике и международной торговле. Это основа для экономического развития Крыма после освобождения полуострова от оккупантов.
Ключевые преимущества обновленного Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой:
Соглашение предусматривает либерализацию рынка услуг по отрицательному списку. То есть, когда разрешено все относительно чего нет оговорок, прописанных в соглашении. А защита инвестиций усилится новыми комплексными и современными инструментами. Это будет способствовать максимальному развитию торговли услугами между украинскими и канадскими компаниями.
Благодаря соглашению работники украинских компаний, которые будут предоставлять услуги в Канаде, смогут по упрощенным и расширенным условиям отправиться на временный въезд в Канаду.
Соглашение поможет Украине построить свободную и открытую цифровую экосистему экономики. Будем развивать цифровые технологии.
Для товаров, экспортируемых в Канаду без пошлин, можно будет использовать компоненты из ЕС, Британии, Израиля. Это расширит привлечение Украины к глобальным цепям поставок.
Важное место в соглашении занимают вопросы окружающей среды, труда, прозрачности и ответственного ведения бизнеса.
В общем, текст документа построен на стандартах Соглашения о свободной торговле Канады, США и Мексики и Соглашения о Транстихоокеанском партнерстве, к которому Украина готовится присоединиться. Фактически это пакт с партнерами, поддерживающими нашу торговую безопасность.
Торговые отношения между Украиной и Канадой
В 2021 году объем торговли между странами достиг своего максимума и составил около 447 млн канадских долл.
В 2024 году только за первые 4 месяца этого года зафиксирован рост украинского экспорта в Канаду — он вырос в 2,8 раза (до 66 млн долл).
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