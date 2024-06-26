Обновленное соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой вступает в силу — что известно

1 июля вступает в силу обновленное Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой (CUFTA). 26 июня Первая вице-премьер-министр Украины — Министр экономики Украины Юлия Свириденко и Министр по продвижению экспорта, международной торговли и экономического развития Канады Мэри Нг выступили с совместным заявлением относительно этого исторического события.

Историческое соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой будет действовать с 1 июля

Обновленная CUFTA принесет пользу работникам, предприятиям и потребителям обеих стран, усиливая торговое и экономическое сотрудничество между Канадой и Украиной. Соглашение сохраняет условия доступа к рынку товаров с Соглашения 2017 года и было обновлено, чтобы включить разделы об инвестициях, услугах и инклюзивной торговле.

В долгосрочной перспективе обновленная CUFTA укрепит наше общее двустороннее экономическое партнерство, говорится в совместном заявлении. Поделиться

Как подчеркивается в совместном заявлении, Канада привержена укреплению своих отношений с Украиной, поддерживая ее безопасность и стабильность. Министры будут продолжать предоставлять дополнительные возможности канадским и украинским предприятиям и работникам для стимулирования прочного, устойчивого и инклюзивного экономического обновления.

Обновлено Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой — символ неизменной поддержки Канадой нашей борьбы, нашей экономической устойчивости. Я убеждена, что она позволит усилить торгово-экономическое сотрудничество между Украиной и Канадой, укрепит наше экономическое партнерство и будет способствовать участию канадских компаний в экономическом обновлении и восстановлении Украины. Юлия Свириденко Первая вице-премьер-министр Украины — Министр экономики Украины

Это без преувеличения историческое событие, ведь это Соглашение является одним из самых современных в мире. Это первое четко показывающее соглашение — Украина разделяет торговую повестку дня Канады, США, ЕС, Японии и других наших партнеров.

Как подчеркнула Юлия Свириденко, обновлено CUFTA — Первое соглашение о свободной торговле, в котором особое внимание уделяется Крыму и крымским татарам и усилению роли коренных народов в экономике и международной торговле. Это основа для экономического развития Крыма после освобождения полуострова от оккупантов.

Ключевые преимущества обновленного Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой:

Соглашение предусматривает либерализацию рынка услуг по отрицательному списку. То есть, когда разрешено все относительно чего нет оговорок, прописанных в соглашении. А защита инвестиций усилится новыми комплексными и современными инструментами. Это будет способствовать максимальному развитию торговли услугами между украинскими и канадскими компаниями.

Благодаря соглашению работники украинских компаний, которые будут предоставлять услуги в Канаде, смогут по упрощенным и расширенным условиям отправиться на временный въезд в Канаду.

Соглашение поможет Украине построить свободную и открытую цифровую экосистему экономики. Будем развивать цифровые технологии.

Для товаров, экспортируемых в Канаду без пошлин, можно будет использовать компоненты из ЕС, Британии, Израиля. Это расширит привлечение Украины к глобальным цепям поставок.

Важное место в соглашении занимают вопросы окружающей среды, труда, прозрачности и ответственного ведения бизнеса.

В общем, текст документа построен на стандартах Соглашения о свободной торговле Канады, США и Мексики и Соглашения о Транстихоокеанском партнерстве, к которому Украина готовится присоединиться. Фактически это пакт с партнерами, поддерживающими нашу торговую безопасность.

Торговые отношения между Украиной и Канадой

В 2021 году объем торговли между странами достиг своего максимума и составил около 447 млн канадских долл.

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году объем снизился до 422 млн канадских долл. Но уже в 2023 году торговля выросла более чем на 55% — до 695 млн канадских долл преимущественно благодаря канадскому экспорту военного оборудования в Украину для поддержки военных усилий. Поделиться

В 2024 году только за первые 4 месяца этого года зафиксирован рост украинского экспорта в Канаду — он вырос в 2,8 раза (до 66 млн долл).