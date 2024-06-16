Канада выделит 15 млн долл на возвращение в Украину похищенных Россией детей

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что страна выделит 15 млн долл. на возвращение и реинтеграцию украинских детей, похищенных и перевезенных на территорию России.

Канада выделит 15 млн долл. на реинтеграцию похищенных Россией украинских детей

По словам Джастина Трюдо, это финансирование также улучшит доступ к правосудию для переживших военные преступления. Об этом он заявил во время выступления на Глобальном саммите мира в Швейцарии.

В начале речи Трюдо отметил, что в эти выходные в большинстве стран отмечают День отца, подчеркнув, что в Украине не каждый отец сможет отпраздновать его с детьми.

Как отец я надеюсь, что в следующем году мы все сможем достичь справедливого и стабильного мира, чтобы украинские дети и семьи могли вместе праздновать День отца, а также чтобы люди и семьи во всем мире знали, что международное право и порядок, основанные на правилах, защищаться и поддерживаться всеми странами мира. Джастин Трюдо Премьер-министр Канады

Он также упомянул о том, что оккупанты выставили украинских детей на российских вебсайтах усыновления.

Украинские дети заставляют забыть свою идентичность. Я думаю, что все мы знаем, к каким последствиям может привести лишение детей их языка, культуры, семей и идентичности. Это форма колониализма, с которой мир не может мириться , – подчеркнул Трюдо. Поделиться

Почему важно посмотреть фильм "Истерзанное детство"

Год назад мир увидела документальная лента Online.UA "Истерзанное детство".

В центре сюжета – тема похищения Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

В фильме собраны реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищение в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.