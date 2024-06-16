Канада выделит 15 млн долл на возвращение в Украину похищенных Россией детей

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что страна выделит 15 млн долл. на возвращение и реинтеграцию украинских детей, похищенных и перевезенных на территорию России.
Главные тезисы
- Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ввел программу по возмещению и улучшению доступа к правосудию похищенным Россией детям.
- Россия разместила фото похищенных детей на вебсайтах по усыновлению, нарушая их идентичность и права.
- Украинские дети и семьи имеют право на возвращение к своей культуре и идентичности, а Канада способствует выделению финансовой помощи.
- Джастин Трюдо выступил за сохранение международного правопорядка и отстаивание прав детей по всему миру.
- Фильм "Истерзанное детство" раскрывает ужасные последствия похищения украинских детей Россией, предлагая более глубокое понимание этой проблемы.
Канада выделит 15 млн долл. на реинтеграцию похищенных Россией украинских детей
По словам Джастина Трюдо, это финансирование также улучшит доступ к правосудию для переживших военные преступления. Об этом он заявил во время выступления на Глобальном саммите мира в Швейцарии.
В начале речи Трюдо отметил, что в эти выходные в большинстве стран отмечают День отца, подчеркнув, что в Украине не каждый отец сможет отпраздновать его с детьми.
Он также упомянул о том, что оккупанты выставили украинских детей на российских вебсайтах усыновления.
Почему важно посмотреть фильм "Истерзанное детство"
Год назад мир увидела документальная лента Online.UA "Истерзанное детство".
В центре сюжета – тема похищения Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.
В фильме собраны реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.
Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищение в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.
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