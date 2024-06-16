Канада виділить 15 млн дол на повернення до України викрадених Росією дітей

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив, що країна виділить 15 млн дол на повернення й реінтеграцію українських дітей, яких викрали та перевезли на територію Росії.

Канада виділить 15 млн дол на реінтеграцію викрадених Росією українських дітей

За словами Джастіна Трюдо, це фінансування також покращить доступ до правосуддя для тих, хто пережив воєнні злочини. Про це він заявив під час виступу на Глобальному саміті миру у Швейцарії.

На початку промови Трюдо зазначив, що цими вихідними у більшості країн відзначають День батька, наголосивши, що в Україні не кожен батько зможе відсвяткувати його з дітьми.

Як батько я сподіваюся, що наступного року ми всі зможемо досягти справедливого та стабільного миру, щоб українські діти та родини могли разом святкувати День батька, а також, щоб люди та сім'ї у всьому світі знали, що міжнародне право та порядок, засновані на правилах, захищатимуться та підтримуватимуться всіма країнами світу. Джастін Трюдо Прем'єр-міністр Канади

Він також згадав про те, що окупанти виставили українських дітей на російських вебсайтах усиновлення.

Українських дітей змушують забути свою ідентичність. Я думаю, що всі ми знаємо, до яких наслідків може призвести позбавлення дітей їхньої мови, культури, сімей та ідентичності. Це форма колоніалізму, з якою світ не може миритися, — підкреслив Трюдо. Поширити

Чому важливо переглянути фільм "Понівечене дитинство"

Рік тому світ побачила документальна стрічка Online.UA "Понівечене дитинство".

У центрі сюжету — тема викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

У фільмі зібрані реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.

Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.