Канада виділить 15 млн дол на повернення до України викрадених Росією дітей

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив, що країна виділить 15 млн дол на повернення й реінтеграцію українських дітей, яких викрали та перевезли на територію Росії.
Головні тези:
- Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо запровадив програму з відшкодування та покращення доступу до правосуддя викраденим Росією дітям.
- Росія розмістила фото викрадених українських дітей на вебсайтах з усиновлення, порушуючи їхню ідентичність та права.
- Українські діти та сім'ї мають право на повернення до своєї культури та ідентичності, а Канада сприяє цьому виділенням фінансової допомоги.
- Джастін Трюдо виступив за збереження міжнародного правопорядку та відстоювання прав дітей в усьому світі.
- Фільм “Понівечене дитинство” розкриває жахливі наслідки викрадення українських дітей Росією, пропонуючи глибше розуміння цієї проблеми.
Канада виділить 15 млн дол на реінтеграцію викрадених Росією українських дітей
За словами Джастіна Трюдо, це фінансування також покращить доступ до правосуддя для тих, хто пережив воєнні злочини. Про це він заявив під час виступу на Глобальному саміті миру у Швейцарії.
На початку промови Трюдо зазначив, що цими вихідними у більшості країн відзначають День батька, наголосивши, що в Україні не кожен батько зможе відсвяткувати його з дітьми.
Він також згадав про те, що окупанти виставили українських дітей на російських вебсайтах усиновлення.
Чому важливо переглянути фільм "Понівечене дитинство"
Рік тому світ побачила документальна стрічка Online.UA "Понівечене дитинство".
У центрі сюжету — тема викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.
У фільмі зібрані реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.
Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.
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