Оновлена угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою набуває чинності — що відомо

1 липня набуває чинності оновлена Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою (CUFTA). 26 червня Перша віцепрем’єр-міністерка України – Міністерка економіки України Юлія Свириденко та Міністр з просування експорту, міжнародної торгівлі та економічного розвитку Канади Мері Нг виступили зі спільною заявою щодо цієї історичної події.

Історична угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою діятиме з 1 липня

Оновлена CUFTA принесе користь працівникам, підприємствам і споживачам обох країн, посилюючи торговельну та економічну співпрацю між Канадою та Україною. Угода зберігає умови доступу до ринку для товарів із Угоди 2017 року та була оновлена, щоб включити розділи про інвестиції, послуги та інклюзивну торгівлю.

У довгостроковій перспективі оновлена CUFTA зміцнить наше загальне двостороннє економічне партнерство, — йдеться в спільній заяві. Поширити

Як підкреслюється в спільній заяві, Канада віддана зміцненню своїх відносин з Україною, підтримуючи її безпеку та стабільність. Міністри продовжуватимуть надавати додаткові можливості канадським і українським підприємствам і працівникам для стимулювання міцного, сталого та інклюзивного економічного відновлення.

Оновлена Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою — символ незмінної підтримки Канадою нашої боротьби, нашої економічної стійкості. Я переконана, що вона дозволить посилити торговельно-економічну співпрацю між Україною та Канадою, зміцнить наше економічне партнерство та сприятиме участі канадських компаній в економічному відновленні та відбудові України. Юлія Свириденко Перша віцепрем’єр-міністерка України — Міністерка економіки України

Це без перебільшення історична подія, адже ця Угода є однією із найсучасніших у світі. Це перша угода, яка чітко показує — Україна поділяє торговий порядок денний Канади, США, ЄС, Японії та інших наших партнерів.

Як підкреслила Юлія Свириденко, оновлена CUFTA — Перша угода про вільну торгівлю, у якій особлива увага приділяється Криму та кримським татарам і посиленню ролі корінних народів в економіці та міжнародній торгівлі. Це основа для економічного розвитку Криму після звільнення півострова від окупантів.

Ключові переваги оновленої Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою:

Угода передбачає лібералізацію ринку послуг за негативним списком. Тобто коли дозволено все щодо чого немає застережень, прописаних в угоді. А захист інвестицій посилиться новими комплексними та сучасними інструментами. Це сприятиме максимальному розвитку торгівлі послугами між українськими та канадськими компаніями.

Завдяки угоді працівники українських компаній, які надаватимуть послуги у Канаді зможуть за спрощеними й розширеними умовами податися на тимчасовий в’їзд до Канади.

Угода допоможе Україні побудувати вільну і відкриту цифрову екосистему економіки. Тож розвиватимемо цифрові технології.

Для товарів, які експортуються в Канаду без мит можна буде використовувати компоненти з ЄС, Британії, Ізраїлю. Це розширить залучення України до глобальних ланцюгів постачання.

Важливе місце в угоді посідають питання щодо довкілля, праці, прозорості та відповідального ведення бізнесу.

Загалом текст документа побудовано на стандартах Угоди про вільну торгівлю Канади, США та Мексики й Угоди про Транстихоокеанське партнерство, до якої Україна готується приєднатися. Фактично це пакт з партнерами, які підтримують нашу торгову безпеку.

Торговельні відносини між Україною та Канадою

У 2021 році обсяг торгівлі між країнами досяг свого максимуму та склав близько 447 млн канадських дол.

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну у 2022 році обсяг знизився до 422 млн канадських дол. Але вже у 2023 році торгівля зросла на понад 55% — до 695 млн канадських дол переважно завдяки канадському експорту військового обладнання до України для підтримки військових зусиль. Поширити

У 2024 році, лише за перші 4 місяці цього року зафіксоване зростання українського експорту у Канаду — він зріс у 2,8 раза (до 66 млн дол).