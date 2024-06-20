Канада виділила кошти на добудову музею Голодомору в Києві

Під час зустрічі Україна та Канада узгодили механізм та організаційні питання щодо реалізації проєкту
Головні тези:
- Реалізація проєкту сприятиме підвищенню обізнаності громадськості про історичні події та важливість захисту прав людини.
- Карандєєв підкреслив, що діяльність Національного музею Голодомору має надихати на утвердження свободи та гідності, запобігання геноциду та захист прав людини.
- Росія готується до викрадення музейних фондів з окупованого Криму, що створює високий ризик вивезення цінностей на міжнародно визнану територію РФ.
Канада виділила кошти для добудови другої черги Національного музею Голодомору-геноциду в Києві
Канада виділила 15 млн канадських дол для добудови другої черги Національного музею Голодомору-геноциду в Києві.
У Міністерстві культури та інформаційної політики України відбулась зустріч тимчасово виконуючого обов'язки міністра культури та інформаційної політики України Ростислава Карандєєва з представниками Посольства Канади в Україні.
Обговорення стосувалось завершення будівництва ІІ черги Національного музею Голодомору-геноциду в Києві.
Під час зустрічі сторони узгодили механіку та організаційні питання щодо реалізації проєкту.
Карандєєв подякував Канаді за допомогу та наголосив на тому, що діяльність Національного музею Голодомору-геноциду має надихати українців і міжнародну спільноту на утвердження свободи та гідності, запобігання геноциду та першочерговості прав людини.
Росія готується до викрадення музейних фондів з окупованого Криму
Департамент окупаційної адміністрації Криму, відповідальний за історичні артефакти та об’єкти культури на півострові, наказав підлеглим установам готувати музейні цінності до «евакуації».
Про це свідчить лист «мінкульту республіки Крим» на адресу керівників музейних установ півострова.
Причини та місця ймовірного вивезення цінностей у документі не вказують, але існує високий ризик, що найбільш вартісні екземпляри перевезуть з Криму на міжнародно визнану територію РФ:
Важливо, що перелік таких місць, згідно з російськими законами, мав бути затверджений уже давно, але уточнити інформацію просять через новий «лист мінкульту РФ».
Адміністраціям музеїв надано час на відповідь до 1 липня цього року.
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