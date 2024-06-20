Канада виділила кошти на добудову музею Голодомору в Києві

Під час зустрічі Україна та Канада узгодили механізм та організаційні питання щодо реалізації проєкту

Канада виділила кошти для добудови другої черги Національного музею Голодомору-геноциду в Києві

Канада виділила 15 млн канадських дол для добудови другої черги Національного музею Голодомору-геноциду в Києві.

У Міністерстві культури та інформаційної політики України відбулась зустріч тимчасово виконуючого обов'язки міністра культури та інформаційної політики України Ростислава Карандєєва з представниками Посольства Канади в Україні.

Канада та Україна

Обговорення стосувалось завершення будівництва ІІ черги Національного музею Голодомору-геноциду в Києві.

Хочу підтвердити, що кошти — 15 млн канадських дол виділені. Вони готові для цього проєкту, цієї ініціативи щодо продовження будівництва другої черги музею Голодомору. І ми зараз робимо всі наші внутрішні процедури, щоб все відбулося, — сказав радник, голова відділу міжнародного розвитку Посольства Канади в Україні Стівен Вівер. Поширити

Під час зустрічі сторони узгодили механіку та організаційні питання щодо реалізації проєкту.

Карандєєв подякував Канаді за допомогу та наголосив на тому, що діяльність Національного музею Голодомору-геноциду має надихати українців і міжнародну спільноту на утвердження свободи та гідності, запобігання геноциду та першочерговості прав людини.

Росія готується до викрадення музейних фондів з окупованого Криму

Департамент окупаційної адміністрації Криму, відповідальний за історичні артефакти та об’єкти культури на півострові, наказав підлеглим установам готувати музейні цінності до «евакуації».

Про це свідчить лист «мінкульту республіки Крим» на адресу керівників музейних установ півострова.

Причини та місця ймовірного вивезення цінностей у документі не вказують, але існує високий ризик, що найбільш вартісні екземпляри перевезуть з Криму на міжнародно визнану територію РФ:

Важливо, що перелік таких місць, згідно з російськими законами, мав бути затверджений уже давно, але уточнити інформацію просять через новий «лист мінкульту РФ».

Адміністраціям музеїв надано час на відповідь до 1 липня цього року.