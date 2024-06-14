Росія готується до викрадення музейних фондів з окупованого Криму

У документі, який передано в розпорядження журналістів, напряму йдеться про необхідність уточнити перелік «місць евакуації цінностей» з Криму на територію РФ на випадок катастроф або воєнних дій.

Найбільш вартісні екземпляри перевезуть з Криму на територію РФ

Департамент окупаційної адміністрації Криму, відповідальний за історичні артефакти та об’єкти культури на півострові, наказав підлеглим установам готувати музейні цінності до «евакуації».

Про це свідчить лист «мінкульту республіки Крим» на адресу керівників музейних установ півострова.

Причини та місця ймовірного вивезення цінностей у документі не вказують, але існує високий ризик, що найбільш вартісні екземпляри перевезуть з Криму на міжнародно визнану територію РФ:

Документ РФ

Важливо, що перелік таких місць, згідно з російськими законами, мав бути затверджений уже давно, але уточнити інформацію просять через новий «лист мінкульту РФ».

Адміністраціям музеїв надано час на відповідь до 1 липня цього року.

Музейники Криму створюють електронні реєстри творів мистецтва та передають інформацію до РФ

Росіяни намагаються пришвидшити процеси типологізації та оцінки музейних артефактів у Криму. Музейники в Криму створюють електронні реєстри творів мистецтва та пам’яток історії та передають інформацію до електронного музейного фонду РФ.

За старою російською традицією Москва готується до пограбування кримських музеїв та вивезення найцінніших експонатів, коли росіянам прийде час покинути Крим.

Цікаво, що підписант листа — «заступник міністра культури Андрій Ростенко» — якнайкраще справляється зі справою пограбування Криму. Це колишній глава окупаційної адміністрації Ялти.

І він встиг відсидіти у російському ж СІЗО за обвинуваченнями в оборудках з землею біля моря. Проте до суду справа не дійшла. Ростенко по-тихому вийшов на свободу і опинився на новому напрямі діяльності — у «мінкульті».

Зауважимо, що грабунок або знищення історичних і культурних об’єктів та пам’яток на окупованих Росією територіях виведено на системний рівень. Вже на цей момент у російських музеях зберігають тисячі артефактів українського походження.