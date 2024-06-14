В документе, который передан в распоряжение журналистов, речь идет о необходимости уточнить перечень «мест эвакуации ценностей» из Крыма на территорию РФ на случай катастроф или военных действий.

Наиболее ценные экземпляры перевезут из Крыма на территорию РФ

Департамент оккупационной администрации Крыма, ответственный за исторические артефакты и объекты культуры на полуострове, отдал приказ подчиненным учреждениям готовить музейные ценности к «эвакуации».

Об этом говорит письмо «минкульта республики Крым» в адрес руководителей музейных учреждений полуострова.

Причины и места вероятного вывоза ценностей в документе не указывают, но существует высокий риск, что наиболее ценные экземпляры перевезут из Крыма на международно признанную территорию РФ:

Документ РФ

Важно, что перечень таких мест, согласно российским законам, должен быть утвержден уже давно, но уточнить информацию просят через новое «письмо минкульта РФ».

Администрациям музеев предоставлено время на ответ до 1 июля этого года.

Музейники Крыма создают электронные реестры произведений искусства и передают информацию в РФ

Россияне пытаются ускорить процессы типологизации и оценки музейных артефактов в Крыму. Музейники в Крыму создают электронные реестры произведений искусства и памятников истории и передают информацию в электронный музейный фонд РФ.

По старой русской традиции Москва готовится к ограблению крымских музеев и вывозу самых ценных экспонатов, когда россиянам придет время покинуть Крым.

Интересно, что подписант письма — «заместитель министра культуры Андрей Ростенко» — лучше справляется с делом ограбления Крыма. Это бывший глава оккупационной администрации Ялты.

И он успел отсидеть в российском СИЗО по обвинениям в сделках с землей у моря. Однако до суда дело не дошло. Ростенко тихо вышел на свободу и оказался на новом направлении деятельности — в «минкульте».

Заметим, что грабеж или уничтожение исторических и культурных объектов и памятников на оккупированных Россией территориях выведены на системный уровень. Уже сейчас в российских музеях хранят тысячи артефактов украинского происхождения.