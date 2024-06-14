В документе, который передан в распоряжение журналистов, речь идет о необходимости уточнить перечень «мест эвакуации ценностей» из Крыма на территорию РФ на случай катастроф или военных действий.
Главные тезисы
- Оккупационная администрация Крыма готовится к вывозу музейных ценностей на территорию РФ.
- Это может стать началом процесса ограбления крымских музеев и вывоза ценного культурного наследия.
- Российские ученые и активисты проекта «Арго» уже занимаются исследованием преступлений в культурной отрасли, в частности грабежи музейных фондов Россией. Налицо высокий риск, что самые ценные экспонаты из Крыма будут вывезены на международно признанную территорию РФ, нарушая культурные и исторические права Украины.
Наиболее ценные экземпляры перевезут из Крыма на территорию РФ
Департамент оккупационной администрации Крыма, ответственный за исторические артефакты и объекты культуры на полуострове, отдал приказ подчиненным учреждениям готовить музейные ценности к «эвакуации».
Об этом говорит письмо «минкульта республики Крым» в адрес руководителей музейных учреждений полуострова.
Причины и места вероятного вывоза ценностей в документе не указывают, но существует высокий риск, что наиболее ценные экземпляры перевезут из Крыма на международно признанную территорию РФ:
Важно, что перечень таких мест, согласно российским законам, должен быть утвержден уже давно, но уточнить информацию просят через новое «письмо минкульта РФ».
Администрациям музеев предоставлено время на ответ до 1 июля этого года.
Музейники Крыма создают электронные реестры произведений искусства и передают информацию в РФ
Россияне пытаются ускорить процессы типологизации и оценки музейных артефактов в Крыму. Музейники в Крыму создают электронные реестры произведений искусства и памятников истории и передают информацию в электронный музейный фонд РФ.
По старой русской традиции Москва готовится к ограблению крымских музеев и вывозу самых ценных экспонатов, когда россиянам придет время покинуть Крым.
Интересно, что подписант письма — «заместитель министра культуры Андрей Ростенко» — лучше справляется с делом ограбления Крыма. Это бывший глава оккупационной администрации Ялты.
И он успел отсидеть в российском СИЗО по обвинениям в сделках с землей у моря. Однако до суда дело не дошло. Ростенко тихо вышел на свободу и оказался на новом направлении деятельности — в «минкульте».
Заметим, что грабеж или уничтожение исторических и культурных объектов и памятников на оккупированных Россией территориях выведены на системный уровень. Уже сейчас в российских музеях хранят тысячи артефактов украинского происхождения.
К незаконной деятельности привлечены российские ученые, также должны понести ответственность за свои действия. Волонтеры проекта "Арго" занимаются системным исследованием российских преступлений в культурной отрасли.
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