Канада выделила средства на достройку музея Голодомора в Киеве
Категория
Культура
Дата публикации

Канада выделила средства на достройку музея Голодомора в Киеве

Музей Голодомора в Киеве
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Источник:  Министерство информационной политики

Во время встречи Украина и Канада согласовали механизм и организационные вопросы реализации проекта

Главные тезисы

  • Реализация проекта будет способствовать повышению осведомленности общественности об исторических событиях и важности защиты прав человека.
  • Карандаев подчеркнул, что деятельность Национального музея Голодомора должна вдохновлять на утверждение свободы и достоинства, предотвращение геноцида и защиту прав человека.
  • Россия готовится к похищению музейных фондов из оккупированного Крыма, что создает высокий риск вывоза ценностей на международно признанную территорию РФ.

Канада выделила средства для достройки второй очереди Национального музея Голодомора-геноцида в Киеве

Канада выделила 15 млн канадских долл. для достройки второй очереди Национального музея Голодомора-геноцида в Киеве.

В Министерстве культуры и информационной политики Украины состоялась встреча временно исполняющего обязанности министра культуры и информационной политики Ростислава Карандеева с представителями Посольства Канады в Украине.

Канада и Украина

Обсуждение касалось завершения строительства ІІ очереди Национального музея Голодомора-геноцида в Киеве.

Хочу подтвердить, что средства — 15 млн канадских долл. выделены. Они готовы к этому проекту, этой инициативе по продолжению строительства второй очереди музея Голодомора. И мы сейчас делаем все наши внутренние процедуры, чтобы все произошло, – сказал советник, глава отдела международного развития Посольства Канады в Украине Стивен Вивер.

В ходе встречи стороны согласовали механику и организационные вопросы реализации проекта.

Карандеев поблагодарил Канаду за помощь и отметил, что деятельность Национального музея Голодомора-геноцида должна вдохновлять украинцев и международное сообщество на утверждение свободы и достоинства, предотвращение геноцида и первоочередности прав человека.

Россия готовится к похищению музейных фондов из оккупированного Крыма

Департамент оккупационной администрации Крыма, ответственный за исторические артефакты и объекты культуры на полуострове, отдал приказ подчиненным учреждениям готовить музейные ценности к «эвакуации».

Об этом говорит письмо «минкульта республики Крым» в адрес руководителей музейных учреждений полуострова.

Причины и места вероятного вывоза ценностей в документе не указывают, но существует высокий риск, что наиболее ценные экземпляры перевезут из Крыма на международно признанную территорию РФ:

Важно, что перечень таких мест, согласно российским законам, должен быть утвержден уже давно, но уточнить информацию просят через новое «письмо минкульта РФ».

Администрациям музеев предоставлено время на ответ до 1 июля этого года.

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