Канада выделила средства на достройку музея Голодомора в Киеве

Во время встречи Украина и Канада согласовали механизм и организационные вопросы реализации проекта
Главные тезисы
- Реализация проекта будет способствовать повышению осведомленности общественности об исторических событиях и важности защиты прав человека.
- Карандаев подчеркнул, что деятельность Национального музея Голодомора должна вдохновлять на утверждение свободы и достоинства, предотвращение геноцида и защиту прав человека.
- Россия готовится к похищению музейных фондов из оккупированного Крыма, что создает высокий риск вывоза ценностей на международно признанную территорию РФ.
Канада выделила средства для достройки второй очереди Национального музея Голодомора-геноцида в Киеве
Канада выделила 15 млн канадских долл. для достройки второй очереди Национального музея Голодомора-геноцида в Киеве.
В Министерстве культуры и информационной политики Украины состоялась встреча временно исполняющего обязанности министра культуры и информационной политики Ростислава Карандеева с представителями Посольства Канады в Украине.
Обсуждение касалось завершения строительства ІІ очереди Национального музея Голодомора-геноцида в Киеве.
В ходе встречи стороны согласовали механику и организационные вопросы реализации проекта.
Карандеев поблагодарил Канаду за помощь и отметил, что деятельность Национального музея Голодомора-геноцида должна вдохновлять украинцев и международное сообщество на утверждение свободы и достоинства, предотвращение геноцида и первоочередности прав человека.
Россия готовится к похищению музейных фондов из оккупированного Крыма
Департамент оккупационной администрации Крыма, ответственный за исторические артефакты и объекты культуры на полуострове, отдал приказ подчиненным учреждениям готовить музейные ценности к «эвакуации».
Об этом говорит письмо «минкульта республики Крым» в адрес руководителей музейных учреждений полуострова.
Причины и места вероятного вывоза ценностей в документе не указывают, но существует высокий риск, что наиболее ценные экземпляры перевезут из Крыма на международно признанную территорию РФ:
Важно, что перечень таких мест, согласно российским законам, должен быть утвержден уже давно, но уточнить информацию просят через новое «письмо минкульта РФ».
Администрациям музеев предоставлено время на ответ до 1 июля этого года.
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