Финский музей подписал украинцем художника Илью Репина
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Финский музей подписал украинцем художника Илью Репина

Репин
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Источник:  Suomen Kuvalehti

В музее "Атенеум" хранится одна картина Репина, и после контактов с украинскими активистами подпись под ней будет корректно представить происхождение автора.

Финский музей "Атенеум" признал Репина украинцем

Крупнейший художественный музей в Финляндии "Атенеум" сменил подпись о художнике Илье Репине. Он был записан как русский, а теперь музей будет представлять художника как украинца.

Об этом сообщило финское издание Suomen Kuvalehti.

Решение об изменении было принято, когда "Атенеум" готовил выставку "Вопрос времени", в которую вошло произведение Репина. Перед этим в начале 2023 года в музей обратилась украинская журналистка, которая искала больше информации о жизни Репина в Финляндии. Куратор выставки прислала журналистке статью, согласно которой родители Репина были россиянами, родившимися в Подмосковье. Украинка заметила ошибку и предоставила в качестве доказательства церковный документ. За ним отец и дед художника родились на территории современной Украины.

В 2021 году в Атенеуме в сотрудничестве с Третьяковской галереей и Музеем русского искусства проходила большая выставка работ Ильи Репина. Экспозиция рассказывала о том, что художник родился на территории современной Украины, но представляла его как россиянина. Поэтому финский музыкант украинского происхождения Лукаш Стасевский с 2021 года боролся, чтобы Репина перестали называть россиянином.

Репин вырос в Украине, украинская тематика была неотъемлемой частью его творчества, но организаторы просто проигнорировали это, представив Репина чисто как русского художника, – говорил Стасевский.

Украинские художники, которые подписаны в мировых музеях как русские

В феврале 2023 года в музее искусства Метрополитен (Metropolitan Museum of Art) сменили название картины Эдгара Дега из "Русские танцовщицы" на "Танцовщицы в украинских костюмах", а Архипа Куинджи, Ивана Айвазовского и Илью Репина перестали подписывать "русский художник".

Ранее историк искусства, занимающаяся деколонизацией, Оксана Семеник жаловалась, что мировые музеи продолжают подписывать украинских художников как "русских" и "родившихся в России". В частности, речь шла о Бруклинском музее в США.

Художник Илья Репин

Илья Репин – украинский художник из казацкого рода по кличке Репа. Он родился в 1844 году в городке Чугуев тогдашней Харьковской губернии, учился живописи сначала в Рисовальной школе под руководством Ивана Крамского, а позже в Петербургской академии искусств.

С 1870-х годов Илья Репин стал одной из ключевых фигур реализма в Российской империи. В 1883-1885 годах художник написал картину "Иван Грозный и его сын Иван". Ее в 1885 году купил основатель Третьяковской галереи Павел Михайлович Третьяков на передвижной выставке. Другие известные полотна Репина: "Бурлаки на Волге", "Царевна София", "Запорожцы пишут письмо турецкому султану".

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