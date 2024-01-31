Фінський музей підписав українцем художника Іллю Ріпина

У музеї "Атенеум" зберігається одна картина Ріпина, і після контактів з українськими активістами підпис під нею буде коректно презентувати походження автора.

Фінський музей "Атенеум" визнав Ріпина українцем

Найбільший художній музей у Фінляндії "Атенеум" змінив підпис про художника Іллю Ріпина. Він був записаний як росіянин, а тепер музей представлятиме митця як українця.

Про це повідомило фінське видання Suomen Kuvalehti.

Рішення про зміну ухвалили, коли "Атенеум" готував виставку "Питання часу", до якої увійшов твір Ріпина. Перед цим на початку 2023 року до музею звернулася українська журналістка, яка шукала більше інформації про життя Ріпина у Фінляндії. Кураторка виставки надіслала журналістці статтю, згідно з якою батьки Ріпина були росіянами, що народилися в Підмосков'ї. Українка помітила помилку і надала як доказ церковний документ. За ним батько і дід художника народилися на території сучасної України.

У 2021 році в "Атенеумі" у співпраці з Третьяковською галереєю та Музеєм російського мистецтва проходила велика виставка робіт Іллі Ріпина. Експозиція розповідала про те, що художник народився на території сучасної України, але представляла його як росіянина. Через це фінський музикант українського походження Лукаш Стасевський від 2021 року боровся, щоб Ріпина перестали називати росіянином.

Ріпин виріс в Україні, українська тематика була невіддільною частиною його творчості, але організатори просто проігнорували це, представивши Рєпіна суто як російського художника, – казав Стасевський. Поширити

Українські художники, які підписані у світових музеях як російські

У лютому 2023 року в музеї мистецтва Метрополітен (Metropolitan Museum of Art) змінили назву картини Едґара Деґа з "Російські танцівниці" на "Танцівниці в українських костюмах", а Архипа Куїнджі, Івана Айвазовського та Іллю Ріпина перестали підписувати "російський художник".

Раніше історикиня мистецтва, яка займається деколонізацією, Оксана Семенік скаржилася, що світові музеї продовжують підписувати українських художників як "росіян" та "народжених у Росії". Зокрема, ішлося про Бруклінський музей у США.

Художник Ілля Ріпин

Ілля Ріпин – український художник із козацького роду на прізвисько Ріпа. Він народився 1844 року у містечку Чугуїв тодішньої Харківської губернії, навчався живопису спочатку в Малювальній школі під керівництвом Івана Крамського, а пізніше в Петербурзькій академії мистецтв.

З 1870-х Ілля Ріпин став однією з ключових фігур реалізму в Російській імперії. У 1883–1885 роках художник написав картину "Іван Грозний і його син Іван". Її у 1885 році купив засновник Третьяковської галереї Павло Михайлович Третьяков на пересувній виставці. Інші відомі полотна Ріпина: "Бурлаки на Волзі", "Царівна Софія", "Запорожці пишуть листа турецькому султану".