Україна підписала з ЄС угоду про гарантії безпеки

Україна і Європейський союз підписали угоду про гарантії безпеки.
Головні тези:
- 27 червня Україна підписала з Європейським союзом угоду про гарантії безпеки, що передбачає надання різноманітної підтримки
- Україна має угоди про безпеку з 16 європейськими країнами та США, що сприяє зміцненню безпеки та обороноздатності країни
- Кожна із країн-партнерів надає Україні індивідуальні зобов'язання в рамках угоди про безпеку
- ЄС схвалив угоду щодо гарантій безпеки з Україною, що свідчить про підтримку та співпрацю з боку європейських партнерів.
Що відомо про підписання безпекової угоди між Україною та ЄС
27 червня президент Володимир Зеленський підписав угоду про гарантії безпеки з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.
Угода гарантує Києву продовження постачання зброї, надання навчальної та іншої допомоги у сфері безпеки на роки вперед.
Окрім цього безпекові угоди було підписано з Естонією та Литвою.
Гарантії безпеки для України
На сьогодні Україна уклала угоди про гарантії безпеки з 16 європейськими державами і Сполученими Штатами. До числа країн-партнерів увійшли Великобританія, Норвегія, Німеччина, Франція, Данія, Канада, Італія, Нідерланди, Фінляндія, Латвія, Іспанія, Бельгія, Португалія, Швеція та Ісландія.
Угоди про безпеку з цими країнами передбачають широкий спектр заходів підтримки України. Зокрема, військову, економічну допомогу, а також політичну підтримку.
Крім загальних положень, кожна з країн-партнерів також надала Україні індивідуальні зобов'язання, що відповідають її можливостям і потенціалу.
Днями глава МЗС Бельгії Аджа Лябіб повідомила, що Рада ЄС схвалила угоду щодо гарантій безпеки з Україною.
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