По словам премьер-министра Польши Дональда Туска по результатам встречи с президентом Владимиром Зеленским, польские угольные ТЭС готовы производить электроэнергию для Украины.

При каких условиях польские угольные ТЭС готовы снабжать Украину электроэнергией

Туск отметил, что в настоящее время в Польше работают над возможностью использования угля для производства электроэнергии и передачи ее Украине в обмен на отмену оплаты выбросов от сжигания этого угля.

Вопрос об энергетике имеет решающее значение. Мы сейчас работаем над этим в Польше, и наши специалисты обсуждают то, как мы можем напрямую помочь электроснабжению Украины перед наступлением зимы, - подчеркнул премьер-министр Польши. Поделиться

Туск отметил, что все энергообъекты в Украине находятся под угрозой атак со стороны преступной армии РФ.

В настоящее время мы работаем над тем, чтобы иметь возможность сжигать польский уголь, которого у нас сейчас много, чтобы не платить за его сжигание, то есть за выбросы, а электроэнергию, произведенную польскими электростанциями из польского угля за европейские деньги, через имеющийся энергомост направлять в Украины, – объяснил глава польского правительства. Поделиться

По его словам, "в целом проблему с электроэнергией это, конечно, не решит, но может хотя бы частично помочь Украине пережить эту тяжелую зиму".

И мы будем поощрять всех наших партнеров к поиску креативных идей, – пообещал Туск. Поделиться

Какую помощь готова предоставить Украине Польша

Владимир Зеленский по результатам встречи с премьер-министром Польши Дональдом Туском отметил, что Варшава готова предоставить новый пакет военной помощи Украине.

Он подчеркнул, что в подписанном странами соглашении по гарантиям безопасности прописаны все детали сотрудничества между Варшавой и Киевом.

В частности, Зеленский поблагодарил Польшу за активное участие в усилении украинской системы ПВО.