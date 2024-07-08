Польша готова производить электроэнергию для Украины
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Политика
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Польша готова производить электроэнергию для Украины

Офис Президента Украины
Владимир Зеленский и Дональд Туск
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По словам премьер-министра Польши Дональда Туска по результатам встречи с президентом Владимиром Зеленским, польские угольные ТЭС готовы производить электроэнергию для Украины.

Главные тезисы

  • Польские угольные ТЭС готовы производить электроэнергию для Украины в обмен на отмену оплаты выбросов от сжигания угля.
  • Польша предоставляет новый пакет военной помощи для укрепления украинской системы ПВО и защиты от угроз со стороны РФ.
  • Сотрудничество между Польшей и Украиной направлено на обеспечение стабильного электроснабжения и укрепления безопасности в контексте современных вызовов.
  • Подписанное соглашение между странами включает детали сотрудничества и механизмы безопасности для повышения военной готовности и защиты воздушного пространства Украины.
  • Польша и Украина сосредотачивают усилия на поиске креативных идей для обеспечения энергетической безопасности и укрепления обороноспособности страны.

При каких условиях польские угольные ТЭС готовы снабжать Украину электроэнергией

Туск отметил, что в настоящее время в Польше работают над возможностью использования угля для производства электроэнергии и передачи ее Украине в обмен на отмену оплаты выбросов от сжигания этого угля.

Вопрос об энергетике имеет решающее значение. Мы сейчас работаем над этим в Польше, и наши специалисты обсуждают то, как мы можем напрямую помочь электроснабжению Украины перед наступлением зимы, - подчеркнул премьер-министр Польши.

Туск отметил, что все энергообъекты в Украине находятся под угрозой атак со стороны преступной армии РФ.

В настоящее время мы работаем над тем, чтобы иметь возможность сжигать польский уголь, которого у нас сейчас много, чтобы не платить за его сжигание, то есть за выбросы, а электроэнергию, произведенную польскими электростанциями из польского угля за европейские деньги, через имеющийся энергомост направлять в Украины, – объяснил глава польского правительства.

По его словам, "в целом проблему с электроэнергией это, конечно, не решит, но может хотя бы частично помочь Украине пережить эту тяжелую зиму".

И мы будем поощрять всех наших партнеров к поиску креативных идей, – пообещал Туск.

Какую помощь готова предоставить Украине Польша

Владимир Зеленский по результатам встречи с премьер-министром Польши Дональдом Туском отметил, что Варшава готова предоставить новый пакет военной помощи Украине.

Он подчеркнул, что в подписанном странами соглашении по гарантиям безопасности прописаны все детали сотрудничества между Варшавой и Киевом.

В частности, Зеленский поблагодарил Польшу за активное участие в усилении украинской системы ПВО.

Особенно мы благодарны специальным договоренностям. Это отражено в договоре безопасности и предусмотрено положением о разработке механизма по сбитию в воздушном пространстве Украины российских ракет и дронов, выпущенных в направлении Польши. Наши команды вместе с военными проработают, как быстро мы можем реализовать этот пункт, – подчеркнул президент.

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