По словам премьер-министра Польши Дональда Туска по результатам встречи с президентом Владимиром Зеленским, польские угольные ТЭС готовы производить электроэнергию для Украины.
Главные тезисы
- Польские угольные ТЭС готовы производить электроэнергию для Украины в обмен на отмену оплаты выбросов от сжигания угля.
- Польша предоставляет новый пакет военной помощи для укрепления украинской системы ПВО и защиты от угроз со стороны РФ.
- Сотрудничество между Польшей и Украиной направлено на обеспечение стабильного электроснабжения и укрепления безопасности в контексте современных вызовов.
- Подписанное соглашение между странами включает детали сотрудничества и механизмы безопасности для повышения военной готовности и защиты воздушного пространства Украины.
- Польша и Украина сосредотачивают усилия на поиске креативных идей для обеспечения энергетической безопасности и укрепления обороноспособности страны.
При каких условиях польские угольные ТЭС готовы снабжать Украину электроэнергией
Туск отметил, что в настоящее время в Польше работают над возможностью использования угля для производства электроэнергии и передачи ее Украине в обмен на отмену оплаты выбросов от сжигания этого угля.
Туск отметил, что все энергообъекты в Украине находятся под угрозой атак со стороны преступной армии РФ.
По его словам, "в целом проблему с электроэнергией это, конечно, не решит, но может хотя бы частично помочь Украине пережить эту тяжелую зиму".
Какую помощь готова предоставить Украине Польша
Владимир Зеленский по результатам встречи с премьер-министром Польши Дональдом Туском отметил, что Варшава готова предоставить новый пакет военной помощи Украине.
Он подчеркнул, что в подписанном странами соглашении по гарантиям безопасности прописаны все детали сотрудничества между Варшавой и Киевом.
В частности, Зеленский поблагодарил Польшу за активное участие в усилении украинской системы ПВО.
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