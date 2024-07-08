За словами прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска за результатами зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, польські вугільні ТЕС готові виробляти електроенергію для України.

За яких умов польські вугільні ТЕС готові забезпечувати Україну електроенергією

Туск зазначив, що наразі у Польщі працюють над можливістю використання вугілля для виробництва електроенергії і передачі її Україні в обмін на скасування сплати за викиди від спалювання цього вугілля.

Питання про енергетику має вирішальне значення. Ми зараз працюємо над цим у Польщі, і наші фахівці обговорюють те, як ми можемо безпосередньо допомогти електропостачанню України перед настанням зими, - підкреслив прем’єр-міністр Польщі. Поширити

Туск зазначив, що наразі усі енергооб’єкти в Україні перебувають під загрозою атак з боку злочинної армії РФ.

На цей час ми працюємо над тим, щоб мати можливість спалювати польське вугілля, якого в нас зараз багато, щоб не платити за його спалювання, тобто за викиди, а електроенергію, вироблену польськими електростанціями з польського вугілля за європейські гроші, через наявний енергоміст спрямовувати до України, - пояснив очільник польського уряду. Поширити

За його словами, "загалом проблему з електроенергією це звісно, не вирішить, але може хоча б частково допомогти Україні пережити цю важку зиму".

І ми заохочуватимемо всіх наших партнерів до пошуку креативних ідей, - пообіцяв Туск. Поширити

Яку ще допомогу готова надати Україні Польща

Володимир Зеленський за результатами зустрічі з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском зазначив, що Варшава готова надати новий пакет військової допомоги Україні.

Він підкреслив, що у підписаній країнами угоді щодо гарантій безпеки прописані всі деталі співробітництва між Варшавою та Києвом.

Зокрема, Зеленський подякував Польщі за активну участь у посиленні української системи ППО.