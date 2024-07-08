За словами прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска за результатами зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, польські вугільні ТЕС готові виробляти електроенергію для України.
Головні тези:
- Польські вугільні ТЕС готові виробляти електроенергію для України і обговорюють можливість передачі електроенергії в обмін на скасування сплати за викиди від спалювання вугілля.
- Польща надає Україні новий пакет військової допомоги, пропонуючи співробітництво у зміцненні української системи ППО та розробці механізму збиття російських ракет та дронів у напрямку Польщі.
- Енергетична безпека України є пріоритетом, тому Польща активно допомагає забезпечити стабільне електропостачання українським енергооб’єктам перед загрозою атак з боку РФ.
- Співпраця між Польщею та Україною направлена на пошук креативних ідей для забезпечення України енергією та зміцнення безпеки країни у контексті сучасних викликів.
- Підписана угода між Варшавою та Києвом включає в себе деталі співробітництва та механізми безпеки, спрямовані на підвищення військової готовності та захисту повітряного простору України.
За яких умов польські вугільні ТЕС готові забезпечувати Україну електроенергією
Туск зазначив, що наразі у Польщі працюють над можливістю використання вугілля для виробництва електроенергії і передачі її Україні в обмін на скасування сплати за викиди від спалювання цього вугілля.
Туск зазначив, що наразі усі енергооб’єкти в Україні перебувають під загрозою атак з боку злочинної армії РФ.
За його словами, "загалом проблему з електроенергією це звісно, не вирішить, але може хоча б частково допомогти Україні пережити цю важку зиму".
Яку ще допомогу готова надати Україні Польща
Володимир Зеленський за результатами зустрічі з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском зазначив, що Варшава готова надати новий пакет військової допомоги Україні.
Він підкреслив, що у підписаній країнами угоді щодо гарантій безпеки прописані всі деталі співробітництва між Варшавою та Києвом.
Зокрема, Зеленський подякував Польщі за активну участь у посиленні української системи ППО.
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