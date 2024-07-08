Польща готова виробляти електроенергію для України
Категорія
Політика
Дата публікації

Польща готова виробляти електроенергію для України

Офіс Президента України
Володимир Зеленський і Дональд Туск

За словами прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска за результатами зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, польські вугільні ТЕС готові виробляти електроенергію для України. 

Головні тези:

  • Польські вугільні ТЕС готові виробляти електроенергію для України і обговорюють можливість передачі електроенергії в обмін на скасування сплати за викиди від спалювання вугілля.
  • Польща надає Україні новий пакет військової допомоги, пропонуючи співробітництво у зміцненні української системи ППО та розробці механізму збиття російських ракет та дронів у напрямку Польщі.
  • Енергетична безпека України є пріоритетом, тому Польща активно допомагає забезпечити стабільне електропостачання українським енергооб’єктам перед загрозою атак з боку РФ.
  • Співпраця між Польщею та Україною направлена на пошук креативних ідей для забезпечення України енергією та зміцнення безпеки країни у контексті сучасних викликів.
  • Підписана угода між Варшавою та Києвом включає в себе деталі співробітництва та механізми безпеки, спрямовані на підвищення військової готовності та захисту повітряного простору України.

За яких умов польські вугільні ТЕС готові забезпечувати Україну електроенергією

Туск зазначив, що наразі у Польщі працюють над можливістю використання вугілля для виробництва електроенергії і передачі її Україні в обмін на скасування сплати за викиди від спалювання цього вугілля.

Питання про енергетику має вирішальне значення. Ми зараз працюємо над цим у Польщі, і наші фахівці обговорюють те, як ми можемо безпосередньо допомогти електропостачанню України перед настанням зими, - підкреслив прем’єр-міністр Польщі.

Туск зазначив, що наразі усі енергооб’єкти в Україні перебувають під загрозою атак з боку злочинної армії РФ.

На цей час ми працюємо над тим, щоб мати можливість спалювати польське вугілля, якого в нас зараз багато, щоб не платити за його спалювання, тобто за викиди, а електроенергію, вироблену польськими електростанціями з польського вугілля за європейські гроші, через наявний енергоміст спрямовувати до України, - пояснив очільник польського уряду.

За його словами, "загалом проблему з електроенергією це звісно, не вирішить, але може хоча б частково допомогти Україні пережити цю важку зиму".

І ми заохочуватимемо всіх наших партнерів до пошуку креативних ідей, - пообіцяв Туск.

Яку ще допомогу готова надати Україні Польща

Володимир Зеленський за результатами зустрічі з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском зазначив, що Варшава готова надати новий пакет військової допомоги Україні.

Він підкреслив, що у підписаній країнами угоді щодо гарантій безпеки прописані всі деталі співробітництва між Варшавою та Києвом.

Зокрема, Зеленський подякував Польщі за активну участь у посиленні української системи ППО.

Особливо ми вдячні щодо спеціальних домовленостей. Це відображено в безпековій угоді й передбачено положенням про розробку механізму щодо збиття в повітряному просторі України російських ракет та дронів, випущених у напрямку Польщі. Наші команди разом із військовими опрацюють, як швидко ми можемо реалізувати цей пункт, - підкреслив президент.

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