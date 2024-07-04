Президенти Польщі та Словаччини не змінили свою позицію щодо відправлення військ в Україну

Варшава і Братислава не хочуть направляти свої збройні сили в Україну, а зосереджують свою активність на допомозі нашій країні.
Головні тези:
- Президенти Польщі та Словаччини підтвердили свою позицію про недопущення направлення військ в Україну, зосереджуючи увагу на наданні допомоги на мільярди доларів.
- Польща розглядає можливість підготовки українського військового підрозділу на своїй території з українців, які підлягають призову до ЗСУ.
- Президенти Польщі та Словаччини вважають, що відправлення їх військ в Україну становить величезну загрозу для міжнародної безпеки.
- Обидва країни активно готують українських військових, але відмовляються від прямого направлення своїх військ для участі у бойових діях на території України.
Польща та Словаччина не мають наміру відправляти свої війська в Україну
Про це під час спільної пресконференції 4 липня у Варшаві заявили президенти Польщі та Словаччини Анджей Дуда і Петер Пеллегріні.
Як зазначив Дуда, він не бачить значних розбіжностей з президентом Пеллегріні у питанні російської агресії й підтримки України.
Він додав, що донині позиція Польщі на міжнародній арені була однозначною: Варшава надає Києву військову допомогу, але не направлятиме в Україну свої війська.
Дуда нагадав, що Польща надала Україні “величезну кількість” озброєння: майже 350 танків, понад 100 БТРів, продовжує пeредавати САУ Krab і боєприпаси, а загальна сума військової допомоги становить мільярди доларів.
Він наголосив, що Росія не може перемогти у цій війні, адже це було б величезною загрозою для світу, оскільки “російський імперіалізм хотітиме й надалі захоплювати нові території та поневолювати чергові країни”.
Своєю чергою Пеллегріні зауважив, що, як президент, він “ніколи не погодиться направити словацьких військових в Україну, аби вони брали участь у бойових діях”. За його словами, ця позиція є "незмінною".
Пеллегріні нагадав, що Словаччина на своїй території готує українських військових. Він також підтвердив, що чинний словацький уряд не передає Україні жодної летальної зброї.
У Польщі готуватимуть українські підрозділи
У Польщі хочуть підготувати український військовий підрозділ із мобілізованих українців, які зараз перебувають у країні.
Про це повідомив 31 травня в Празі, де відбувається дводенний саміт глав зовнішньополітичних відомств країн НАТО, глава МЗС Польщі Радослав Сікорський.
Глава польської дипломатії також зазначив, що переговори з Україною щодо двосторонньої безпекової угоди відбуваються “справно”, і висловив сподівання, що її підписання відбудеться ще до саміту НАТО в липні у Вашингтоні.
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