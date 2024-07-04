Президенти Польщі та Словаччини не змінили свою позицію щодо відправлення військ в Україну
Категорія
Світ
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Президенти Польщі та Словаччини не змінили свою позицію щодо відправлення військ в Україну

Дуда і Пеллегріні
Джерело:  Укрінформ

Варшава і Братислава не хочуть направляти свої збройні сили в Україну, а зосереджують свою активність на допомозі нашій країні.

Головні тези:

  • Президенти Польщі та Словаччини підтвердили свою позицію про недопущення направлення військ в Україну, зосереджуючи увагу на наданні допомоги на мільярди доларів.
  • Польща розглядає можливість підготовки українського військового підрозділу на своїй території з українців, які підлягають призову до ЗСУ.
  • Президенти Польщі та Словаччини вважають, що відправлення їх військ в Україну становить величезну загрозу для міжнародної безпеки.
  • Обидва країни активно готують українських військових, але відмовляються від прямого направлення своїх військ для участі у бойових діях на території України.

Польща та Словаччина не мають наміру відправляти свої війська в Україну

Про це під час спільної пресконференції 4 липня у Варшаві заявили президенти Польщі та Словаччини Анджей Дуда і Петер Пеллегріні.

Як зазначив Дуда, він не бачить значних розбіжностей з президентом Пеллегріні у питанні російської агресії й підтримки України.

Я також не вважаю, що Польща сьогодні має направляти свої війська в Україну, це було би включенням країни НАТО у війну, що дуже серйозно.

Анджей Дуда

Анджей Дуда

Президент Польщі

Він додав, що донині позиція Польщі на міжнародній арені була однозначною: Варшава надає Києву військову допомогу, але не направлятиме в Україну свої війська.

Дуда нагадав, що Польща надала Україні “величезну кількість” озброєння: майже 350 танків, понад 100 БТРів, продовжує пeредавати САУ Krab і боєприпаси, а загальна сума військової допомоги становить мільярди доларів.

Ми готуємо українських військових на території Польщі, але не направляємо своїх військових в Україну. І я сподіваюся, що ми ніколи не будемо змушені направляти свої війська в Україну, аби там, підкреслюю, вони захищали Польщу і НАТО. Сподіваюся, що такої необхідності не буде, і Росія не доведе до такої ситуації.

Він наголосив, що Росія не може перемогти у цій війні, адже це було б величезною загрозою для світу, оскільки “російський імперіалізм хотітиме й надалі захоплювати нові території та поневолювати чергові країни”.

Своєю чергою Пеллегріні зауважив, що, як президент, він “ніколи не погодиться направити словацьких військових в Україну, аби вони брали участь у бойових діях”. За його словами, ця позиція є "незмінною".

Пеллегріні нагадав, що Словаччина на своїй території готує українських військових. Він також підтвердив, що чинний словацький уряд не передає Україні жодної летальної зброї.

У Польщі готуватимуть українські підрозділи

У Польщі хочуть підготувати український військовий підрозділ із мобілізованих українців, які зараз перебувають у країні.

Про це повідомив 31 травня в Празі, де відбувається дводенний саміт глав зовнішньополітичних відомств країн НАТО, глава МЗС Польщі Радослав Сікорський.

Польща розглянула запит України щодо навчання, але ми дійшли висновку, що буде безпечніше та ефективніше підготувати український підрозділ з українців у Польщі, які підлягають призову до української армії, і що це буде ефективніший спосіб допомогти Україні.

Глава польської дипломатії також зазначив, що переговори з Україною щодо двосторонньої безпекової угоди відбуваються “справно”, і висловив сподівання, що її підписання відбудеться ще до саміту НАТО в липні у Вашингтоні.

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