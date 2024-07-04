Президенты Польши и Словакии не изменили свою позицию насчет отправки войск в Украину

Варшава и Братислава не желают направлять свои вооруженные силы в Украину, а сосредотачивают свою активность на помощи нашей стране.
Главные тезисы
- Президенты Польши и Словакии подтвердили свою позицию о недопущении направления войск в Украину.
- Отправка войск в Украину по мнению обеих стран представляет огромную угрозу международной безопасности, поэтому президенты отказываются от данного шага.
- Позиция президентов Польши и Словакии остается неизменной: они не согласны направить свои войска в Украину для участия в боевых действиях, однако продолжают оказывать поддержку Украине в других форматах.
Польша и Словакия не намерены отправлять свои войска в Украину
Об этом во время совместной пресс-конференции 4 июля в Варшаве заявили президенты Польши и Словакии Анджей Дуда и Петер Пеллегрини.
Как отметил Дуда, он не видит значительных разногласий с президентом Пеллегрини в вопросе российской агрессии и поддержки Украины.
Он добавил, что по сей день позиция Польши на международной арене была однозначной: Варшава оказывает Киеву военную помощь, но не будет направлять в Украину свои войска.
Дуда напомнил, что Польша предоставила Украине "огромное количество" вооружения: почти 350 танков, более 100 БТРов, продолжает передавать САУ Krab и боеприпасы, а общая сумма военной помощи составляет миллиарды долларов.
Он подчеркнул, что Россия не может победить в этой войне, ведь это было бы огромной угрозой для мира, поскольку "российский империализм будет продолжать захватывать новые территории и порабощать дежурные страны".
В свою очередь Пеллегрини отметил, что, как президент, он "никогда не согласится направить словацких военных в Украину, чтобы они участвовали в боевых действиях". По его словам, эта позиция "неизменна".
Пеллегрини напомнил, что Словакия на своей территории готовит украинских военных. Он также подтвердил, что действующее словацкое правительство не передает Украине ни одно летальное оружие.
В Польше будут готовить украинские подразделения
В Польше хотят подготовить украинское военное подразделение из мобилизованных украинцев, которые сейчас находятся в стране.
Об этом сообщил 31 мая в Праге, где проходит двухдневный саммит глав внешнеполитических ведомств стран НАТО, глава МИД Польши Радослав Сикорский.
Глава польской дипломатии также отметил, что переговоры с Украиной относительно двустороннего соглашения о безопасности "исправны", и выразил надежду, что ее подписание состоится еще до саммита НАТО в июле в Вашингтоне.
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