Президенты Польши и Словакии не изменили свою позицию насчет отправки войск в Украину

Варшава и Братислава не желают направлять свои вооруженные силы в Украину, а сосредотачивают свою активность на помощи нашей стране.

Польша и Словакия не намерены отправлять свои войска в Украину

Об этом во время совместной пресс-конференции 4 июля в Варшаве заявили президенты Польши и Словакии Анджей Дуда и Петер Пеллегрини.

Как отметил Дуда, он не видит значительных разногласий с президентом Пеллегрини в вопросе российской агрессии и поддержки Украины.

Я также не считаю, что Польша должна сегодня направлять свои войска в Украину, это было бы включением страны НАТО в войну, что очень серьезно. Анджей Дуда Президент Польши

Он добавил, что по сей день позиция Польши на международной арене была однозначной: Варшава оказывает Киеву военную помощь, но не будет направлять в Украину свои войска.

Дуда напомнил, что Польша предоставила Украине "огромное количество" вооружения: почти 350 танков, более 100 БТРов, продолжает передавать САУ Krab и боеприпасы, а общая сумма военной помощи составляет миллиарды долларов.

Мы готовим украинских военных на территории Польши, но не направляем своих военных в Украину. И я надеюсь, что мы никогда не будем вынуждены направлять свои войска в Украину, чтобы там, подчеркиваю, они защищали Польшу и НАТО. Надеюсь, что такой необходимости не будет и Россия не доведет до такой ситуации. Поделиться

Он подчеркнул, что Россия не может победить в этой войне, ведь это было бы огромной угрозой для мира, поскольку "российский империализм будет продолжать захватывать новые территории и порабощать дежурные страны".

В свою очередь Пеллегрини отметил, что, как президент, он "никогда не согласится направить словацких военных в Украину, чтобы они участвовали в боевых действиях". По его словам, эта позиция "неизменна".

Пеллегрини напомнил, что Словакия на своей территории готовит украинских военных. Он также подтвердил, что действующее словацкое правительство не передает Украине ни одно летальное оружие.

В Польше будут готовить украинские подразделения

В Польше хотят подготовить украинское военное подразделение из мобилизованных украинцев, которые сейчас находятся в стране.

Об этом сообщил 31 мая в Праге, где проходит двухдневный саммит глав внешнеполитических ведомств стран НАТО, глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Польша рассмотрела запрос Украины об учебе, но мы пришли к выводу, что будет безопаснее и эффективнее подготовить украинское подразделение из украинцев в Польше, подлежащих призыву к украинской армии, и что это будет более эффективным способом помочь Украине. Поделиться