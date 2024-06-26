Снаряды для ВСУ. Словакия помогает воплотить инициативу Чехии

Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что его государство вовлечено в чешскую инициативу, которая предусматривает закупку боеприпасов для украинских защитников, а также поддерживает Киев способами, "о которых не слишком часто говорят".
Главные тезисы
- Словакия поддерживает инициативу Чехии по закупке снарядов для ВСУ.
- Словацкий президент и премьер-министр демонстрируют различные позиции относительно помощи Украине.
- Словакия активно участвует в производстве боеприпасов для ВСУ на местных заводах.
На заводах Словакии производят снаряды для ВСУ в рамках чешской инициативы
По словам Пеллегрини, Словакия оказывает Украине помощь, о которой "не слишком часто говорят", приведя в пример поставки электроэнергии.
Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом, передает Pravda.
В то же время словацкий президент говорит, что Братислава принимает участие в реализации инициативы Чехии по закупке боеприпасов для Киева.
По словам Пеллегрини, его государство увеличило производство и обновление боеприпасов необходимых калибров на своих заводах.
Чешская инициатива и позиция по этому поводу премьеру Словакии Фицо
18 апреля LRT сообщал, что словаки не поддерживают позицию своего правительства относительно войны в Украине, которое не присоединилось к чешской инициативе по закупке боеприпасов, поэтому самостоятельно собирают деньги. По состоянию на конец апреля они собрали около 4 млн евро.
Словацкий премьер-министр Роберт Фицо высмеял эту инициативу.
В Украине ничего не изменится, и через год-два будет то же самое. Все деньги будут потрачены, возможно часть украдут, но в Украине ничего не изменится, и мы будем там, где есть, — заявил он, добавив, что в Словакии лучше собирать деньги для онкобольных, чем для шаров и бомб.
10 мая президент Украины Владимир Зеленский ответил Фицо, оскорбивший словаков за сбор средств.
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