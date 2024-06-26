Снаряды для ВСУ. Словакия помогает воплотить инициативу Чехии

Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что его государство вовлечено в чешскую инициативу, которая предусматривает закупку боеприпасов для украинских защитников, а также поддерживает Киев способами, "о которых не слишком часто говорят".

На заводах Словакии производят снаряды для ВСУ в рамках чешской инициативы

По словам Пеллегрини, Словакия оказывает Украине помощь, о которой "не слишком часто говорят", приведя в пример поставки электроэнергии.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом, передает Pravda.

В то же время словацкий президент говорит, что Братислава принимает участие в реализации инициативы Чехии по закупке боеприпасов для Киева.

Благодаря нашим производственным мощностям мы внесем значительный вклад в успех чешской деятельности по боеприпасам. Петер Пеллегрини Президент Словакии

По словам Пеллегрини, его государство увеличило производство и обновление боеприпасов необходимых калибров на своих заводах.

Значительная часть боеприпасов по сбору, инициированному Чехией, будет переработана и произведена непосредственно на заводах в Словакии. Без этого вооружения вряд ли могло бы продолжаться. Поделиться

Чешская инициатива и позиция по этому поводу премьеру Словакии Фицо

18 апреля LRT сообщал, что словаки не поддерживают позицию своего правительства относительно войны в Украине, которое не присоединилось к чешской инициативе по закупке боеприпасов, поэтому самостоятельно собирают деньги. По состоянию на конец апреля они собрали около 4 млн евро.

Отмечается, что более 20 стран присоединились к инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Украины, но правительство Словакии не приняло участие в кампании, заявив, что конфликт "не имеет военного разрешения", а отправка оружия в Украину "только продолжит войну". Поделиться

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо высмеял эту инициативу.

В Украине ничего не изменится, и через год-два будет то же самое. Все деньги будут потрачены, возможно часть украдут, но в Украине ничего не изменится, и мы будем там, где есть, — заявил он, добавив, что в Словакии лучше собирать деньги для онкобольных, чем для шаров и бомб.

10 мая президент Украины Владимир Зеленский ответил Фицо, оскорбивший словаков за сбор средств.