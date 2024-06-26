Снаряди для ЗСУ. Словаччина допомагає реалізувати ініціативу Чехії

Президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що його держава залучена до чеської ініціативи, яка передбачає закупівлю боєприпасів для українських захисників, а також підтримує Київ способами, "про які не надто часто говорять".

На заводах Словаччини виготовляють снаряди для ЗСУ у межах чеської ініціативи

За словами Пеллегріні, Словаччина надає Україні допомогу, про яку "не надто часто говорять", навівши як приклад постачання електроенергії.

Про це він заявив на спільній пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом, передає Pravda.

Водночас словацький президент каже, що Братислава бере участь у реалізації ініціативи Чехії із закупівлі боєприпасів для Києва.

Завдяки нашим виробничим потужностям ми зробимо значний внесок в успіх чеської діяльності з боєприпасів. Петер Пеллегріні Президент Словаччини

За словами Пеллегріні, його держава збільшила виробництво й оновлення боєприпасів необхідних калібрів на своїх заводах.

Значна частина боєприпасів зі збору, ініційованого Чехією, буде перероблена та вироблена безпосередньо на заводах у Словаччині. Без цього озброєння навряд чи могло б продовжуватися. Поширити

Чеська ініціатива та позиція щодо цього прем'єра Словаччини Фіцо

18 квітня LRT повідомляв, що словаки не підтримують позицію свого уряду щодо війни в Україні, який не долучився до чеської ініціативи з закупівлі боєприпасів, тож самотужки збирають гроші. Станом на кінець квітня вони зібрали майже 4 млн євро.

Зазначається, що понад 20 країн долучилися до ініціативи Чехії з закупівлі боєприпасів для України, але уряд Словаччини не взяв участь у кампанії, заявивши, що конфлікт "не має військового вирішення", а відправка зброї в Україну "лише продовжить війну". Поширити

Словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо ж висміяв цю ініціативу.

В Україні нічого не зміниться, і через рік-два буде те ж саме. Всі гроші будуть витрачені, можливо, частину вкрадуть, але в Україні нічого не зміниться, і ми будемо там, де є, — заявив він, додавши, що в Словаччині краще збирати гроші для онкохворих, ніж для куль і бомб.

10 травня президент України Володимир Зеленський відповів Фіцо, який образив словаків за збір коштів.