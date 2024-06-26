Снаряди для ЗСУ. Словаччина допомагає реалізувати ініціативу Чехії

Президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що його держава залучена до чеської ініціативи, яка передбачає закупівлю боєприпасів для українських захисників, а також підтримує Київ способами, "про які не надто часто говорять".
Головні тези:
- Словаччина долучається до чеської ініціативи з закупівлі боєприпасів для українських захисників.
- Петер Пеллегріні надає підтримку Києву, виробляючи снаряди для ЗСУ на словацьких заводах.
- Словацький прем'єр-міністр Фіцо критикує ініціативу зі збору коштів для закупівлі зброї та наголошує на важливості допомоги онкохворим.
На заводах Словаччини виготовляють снаряди для ЗСУ у межах чеської ініціативи
За словами Пеллегріні, Словаччина надає Україні допомогу, про яку "не надто часто говорять", навівши як приклад постачання електроенергії.
Про це він заявив на спільній пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом, передає Pravda.
Водночас словацький президент каже, що Братислава бере участь у реалізації ініціативи Чехії із закупівлі боєприпасів для Києва.
За словами Пеллегріні, його держава збільшила виробництво й оновлення боєприпасів необхідних калібрів на своїх заводах.
Чеська ініціатива та позиція щодо цього прем'єра Словаччини Фіцо
18 квітня LRT повідомляв, що словаки не підтримують позицію свого уряду щодо війни в Україні, який не долучився до чеської ініціативи з закупівлі боєприпасів, тож самотужки збирають гроші. Станом на кінець квітня вони зібрали майже 4 млн євро.
Словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо ж висміяв цю ініціативу.
В Україні нічого не зміниться, і через рік-два буде те ж саме. Всі гроші будуть витрачені, можливо, частину вкрадуть, але в Україні нічого не зміниться, і ми будемо там, де є, — заявив він, додавши, що в Словаччині краще збирати гроші для онкохворих, ніж для куль і бомб.
10 травня президент України Володимир Зеленський відповів Фіцо, який образив словаків за збір коштів.
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