Польша может передать Украине несколько МиГ-29 при одном условии

Украина может получить несколько МиГ-29 от Варшавы, однако для этого нужно, чтобы НАТО развернула свои истребители для патрулирования воздушного пространства Польши.
Главные тезисы
- Позитивное решение Варшавы может помочь вернуть флот ВВС Украины в полную численность.
- Польша озвучила требование передачи Украине МиГ-29. У НАТО есть возможность его выполнить.
- По предварительным данным, в течение войны Украина потеряла не менее 28 МиГ-29.
Журналисты прогнозируют принятие важного решения со стороны команды Дуды
Что важно понимать, истребители не являются острейшей потребностью украинских ВВС.
Однако положительное решение Варшавы потенциально вернет флот ВВС Украины в полную численность.
Согласно данным издания Forbes, по состоянию на сегодняшний день украинцы испытывают наибольшую потребность в средствах противовоздушной обороны для защиты имеющихся истребителей на земле.
Польша уже озвучила союзникам свое требование касательно предоставления Украине МиГ-29
Как уже упоминалось ранее, польский премьер Дональд Туск заявил, что настроен передать ВСУ МиГи, которых насчитывается около 15, в том случае, если союзники по НАТО развернут истребители для патрулирования воздушного пространства страны.
Издание обращает внимание на то, что для членов блока реализация этого требования не является проблемой.
Пока точно никто не знает, сколько МиГив осталось у Украины. Однако, как известно, по состоянию на начало войны их было около 50.
По предварительным данным, за время войны Украина потеряла не менее 28 МиГ-29.
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