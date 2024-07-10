Польща може передати Україні кілька МіГ-29 за однієї умови
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Польща може передати Україні кілька МіГ-29 за однієї умови

МіГ-29
Джерело:  Forbes

Україна може отримати кілька МіГ-29 від Варшави, однак для цього потрібно, щоб НАТО розгорнув свої винищувачі для патрулювання повітряного простору Польщі.

Головні тези:

  • Позитивне рішення Варшави може допомогти повернути флот ВПС України до повної чисельності.
  • Польща озвучила вимогу щодо передачі Україні МіГ-29. НАТО має можливість її виконати.
  • За попередніми даними, протягом війни Україна втратила щонайменше 28 МіГ-29.

Журналісти прогнозують ухвалення важливого рішення з боку команди Дуди

Що важливо розуміти, винищувачі не є найгострішою потребою українських ВПС.

Однак позитивне рішення Варшави потенційно поверне флот ВПС України до повної чисельності.

Згідно з даними видання Forbes, станом на сьогодні українці відчувають найбільшу потребу у засобах протиповітряної оборони для захисту наявних винищувачів на землі.

Додавання літаків без додавання засобів протиповітряної оборони може призвести до того, що літаки будуть виведені з ладу ще до того, як зможуть здійснити один бойовий виліт, — зазначають журналісти.

Польща уже озвучила союзникам свою вимогу щодо надання Україні МіГ-29

Як уже згадувалося раніше, польський прем'єр Дональд Туск заявив, що налаштований передати ЗСУ МіГи, яких налічується близько 15, у тому випадку, якщо союзники по НАТО розгорнуть винищувачі для патрулювання повітряного простору країни.

Видання звертає увагу на те, що для членів блоку реалізація цієї вимоги не є проблемою.

Наразі достеменно ніхто не знає, скільки МіГів залишилося в України. Однак, як відомо, станом на початок війни їх було близько 50.

За попередніми даними, за час війни Україна втратила щонайменше 28 МіГ-29.

Загалом Польща і Словаччина надали 27 МіГів на заміну, але деякі з них були непридатними для польотів і пішли на запчастини.

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