Польща може передати Україні кілька МіГ-29 за однієї умови

Україна може отримати кілька МіГ-29 від Варшави, однак для цього потрібно, щоб НАТО розгорнув свої винищувачі для патрулювання повітряного простору Польщі.

Журналісти прогнозують ухвалення важливого рішення з боку команди Дуди

Що важливо розуміти, винищувачі не є найгострішою потребою українських ВПС.

Однак позитивне рішення Варшави потенційно поверне флот ВПС України до повної чисельності.

Згідно з даними видання Forbes, станом на сьогодні українці відчувають найбільшу потребу у засобах протиповітряної оборони для захисту наявних винищувачів на землі.

Додавання літаків без додавання засобів протиповітряної оборони може призвести до того, що літаки будуть виведені з ладу ще до того, як зможуть здійснити один бойовий виліт, — зазначають журналісти. Поширити

Польща уже озвучила союзникам свою вимогу щодо надання Україні МіГ-29

Як уже згадувалося раніше, польський прем'єр Дональд Туск заявив, що налаштований передати ЗСУ МіГи, яких налічується близько 15, у тому випадку, якщо союзники по НАТО розгорнуть винищувачі для патрулювання повітряного простору країни.

Видання звертає увагу на те, що для членів блоку реалізація цієї вимоги не є проблемою.

Наразі достеменно ніхто не знає, скільки МіГів залишилося в України. Однак, як відомо, станом на початок війни їх було близько 50.

За попередніми даними, за час війни Україна втратила щонайменше 28 МіГ-29.