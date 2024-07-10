Польща може передати Україні кілька МіГ-29 за однієї умови

Україна може отримати кілька МіГ-29 від Варшави, однак для цього потрібно, щоб НАТО розгорнув свої винищувачі для патрулювання повітряного простору Польщі.
Головні тези:
- Позитивне рішення Варшави може допомогти повернути флот ВПС України до повної чисельності.
- Польща озвучила вимогу щодо передачі Україні МіГ-29. НАТО має можливість її виконати.
- За попередніми даними, протягом війни Україна втратила щонайменше 28 МіГ-29.
Журналісти прогнозують ухвалення важливого рішення з боку команди Дуди
Що важливо розуміти, винищувачі не є найгострішою потребою українських ВПС.
Однак позитивне рішення Варшави потенційно поверне флот ВПС України до повної чисельності.
Згідно з даними видання Forbes, станом на сьогодні українці відчувають найбільшу потребу у засобах протиповітряної оборони для захисту наявних винищувачів на землі.
Польща уже озвучила союзникам свою вимогу щодо надання Україні МіГ-29
Як уже згадувалося раніше, польський прем'єр Дональд Туск заявив, що налаштований передати ЗСУ МіГи, яких налічується близько 15, у тому випадку, якщо союзники по НАТО розгорнуть винищувачі для патрулювання повітряного простору країни.
Видання звертає увагу на те, що для членів блоку реалізація цієї вимоги не є проблемою.
Наразі достеменно ніхто не знає, скільки МіГів залишилося в України. Однак, як відомо, станом на початок війни їх було близько 50.
За попередніми даними, за час війни Україна втратила щонайменше 28 МіГ-29.
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