На фоне войны России против Украины. Польша будет тратить 5% ВВП на оборону

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша планирует увеличить свои расходы по обороне до 5% ВВП в 2025 году на фоне войны РФ против Украины.

Польша увеличивает расходы на оборону

Сикорский отметил, что бывший президент США Дональд Трамп "прав был, когда настаивал на том, что союзники должны тратить больше средств".

В то же время Польша планирует потратить около 4% ВВП в этом году, прежде чем увеличивать расходы дальше.

Сикорский подчеркнул, что расходы не должны быть "единственным мерилом". Так, например, Исландия, член НАТО, имеет небольшой оборонный бюджет, но играет важную роль, позволяя союзникам заправлять самолеты. А Польша отправила войска в Афганистан, чтобы помочь США, когда это было необходимо, даже когда она все еще тратила менее 2% на оборону.

Мы больше не пребываем в вечном мире после холодной войны. Но альянс — это не соседская охранная компания. Радослав Сикорский Министр иностранных дел Польши

Власти Польши опасаются сбивать ракеты РФ из-за рисков для населения

Глава министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что его страна рассматривает возможность сбивания российских ракет, которые могут залететь на их территории "ошибочно" во время атак РФ по Украине.

Об этом он сказал, выступая в Американском институте предпринимательства на полях саммита НАТО в Вашингтоне.

Сикорский отметил, что предложение, первоначально выдвинутое Киевом, включено в соглашение о совместной обороне, подписанное обеими странами.

Двухстороннее безопасное соглашение с Польшей, которое подписали 8 июля, впервые из уже подписанных двусторонних соглашений по безопасности предусматривает возможность перехвата ракет и дронов в воздушном пространстве нашей страны, выпущенных в направлении Польши.