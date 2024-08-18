В Польше отреагировали на обвинения в причастности к атакам на "Северные потоки"
Категория
Мир
Дата публикации

В Польше отреагировали на обвинения в причастности к атакам на "Северные потоки"

"Северный поток"
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Источник:  Reuters

Председатель Бюро международной политики при президенте Польши Мешко Павляк заявил, что предположения о том, что власти Украины при поддержке Польши якобы ответственны за атаки на газопроводы «Северный поток» в сентябре 2022 года, безосновательны.

Главные тезисы

  • Польша отрицает причастность к атакам на газопроводы “Северные потоки”.
  • Украина и Польша отвергают обвинения и обвиняют Россию в манипуляциях по “Северным потокам”.
  • Комментарии Премьер-министра Польши и главы президентского Бюро национальной безопасности по поводу обвинений в подрыве “Северных потоков”.

Польша отвергла причастность к атакам на "Северные потоки"

Комментируя заявления бывшего руководителя Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Аугуста Ганнинга, утверждавшего, что Польша может быть причастна к диверсионной операции по подрыву газопроводов «Северный поток», Павляк заявил, что «это абсолютно безосновательные инсинуации».

Он также обвинил Ганнинга, работавшего в BND при канцлерстве Гергарда Шредера, в том, что он «как руководитель разведки, безусловно, сыграл позорно важную роль в инвестициях».

На этой неделе немецкие СМИ сообщили, что прокуратура ФРГ назвала украинского инструктора по дайвингу якобы ключевым подозреваемым в диверсионной атаке на Северный поток и выдала ордер на его арест в Польше.

Польша получила ордер, но подозреваемый покинул страну, поскольку Германия не внесла его имя в базу данных разыскиваемых лиц, сообщили Reuters в польской прокуратуре.

14 августа американское издание The Wall Street Journal опубликовало статью, в которой говорилось, что к подрыву «Северных потоков» якобы причастны украинские чиновники.

По данным немецких СМИ, федеральный генеральный прокурор по делу о подрыве газопроводов Nord Stream инициировал выдачу ордера на арест подозреваемого в диверсии украинца и якобы проживавшего в Польше.

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не причастна к взрывам на газопроводе «Северный поток», в то время как Россия имела для этого все возможности.

В конце сентября 2022 года в результате взрывов на трубопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» у острова Борнхольм в Балтийском море началась утечка на четырех участках газопроводов в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. Россия обвиняла в подрыве Украину и США.

Украинские власти отрицали свою причастность к взрывам. Об этом заявляли, в частности, президент Владимир Зеленский и глава ГУР Кирилл Буданов.

Отрицала свою причастность и польская сторона, которой забросали пособничество.

Извинитесь и молчите: Туск об обвинении Польши в подрывах "Северных потоков"

Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал происшествия вокруг расследования взрывов на газопроводах «Северный поток».

Сообщение на этот счет он обнародовал в соцсети Х.

Всем инициаторам и покровителям "Северного потока-1" и "Северного потока-2". Единственное, что вы должны сделать сегодня — извиниться и сидеть тихо.

Его поддержал и глава президентского Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера.

Плохие новости для адресатов: в Польше также есть единодушие по этому вопросу.

Эти комментарии появились на фоне заявлений бывшего руководителя немецкой разведки Аугуста Ганнинга, утверждающего, что Польша может быть причастна к диверсионной операции по подрыву газопроводов «Северный поток».

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