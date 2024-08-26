Ракетна атака РФ на Україну. На Харківщині один загиблий та 2 поранених
Категорія
Україна
Дата публікації

Ракетна атака РФ на Україну. На Харківщині один загиблий та 2 поранених

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Ракетна атака РФ на Україну. На Харківщині один загиблий та 2 поранених

26 серпня одна людина загинула та ще дві дістали поранення у результаті російського удару по Ізюмському району Харківської області.

Головні тези:

  • Російська атака ракетами на Харківщину призвела до загибелі однієї людини та поранення двох у цивільному секторі.
  • У результаті масованої атаки Росії на Україну 26 серпня було зафіксовано пошкодження інфраструктури та поранення громадян в різних областях країни.
  • Серед наслідків нападу - вибухи в декількох містах, пошкодження багатоквартирного будинку та об’єктів інфраструктури.
  • Прем'єр-міністр України повідомив, що внаслідок ракетної атаки загинули 4 людини, а щонайменше 12 дістали поранення у 15 регіонах країни.

Росія атакувала ракетами Харківщину

Як повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, внаслідок ракетного удару по цивільному підприємству Ізюмському району загинув чоловік. Ще дві людини отримали поранення.

Також, зафіксоване влучання по Немишлянському району Харкова (минулося без постраждалих) і влучання ракетою Х-22 було по с. Олексіївка Лозівського району.

У селі Першотравневе Красноградського району окупанти пошкодили об’єкт інфраструктури.

Росія масовано атакувала Україну 26 серпня. Які наслідки

Росія підняла у повітря 6 дальніх стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-22М3. У Києві, Луцьку працювала ППО, вибухи лунали в Харкові, Запоріжжі, Одесі та інших містах. 

У результаті російського комбінованого удару по Україні у місті Луцьк, що на Волині, пошкоджений багатоквартирний будинок та  об’єкт інфраструктури, одна людина загинула.

Також російські війська поцілили по промисловому об’єкту у Полтавській області, там 5 людей дістали поранення.

Відомо про одного загиблого у Дніпропетровській області і про одного у Запорізькій області.

Внаслідок масованої російської повітряної атаки РФ є пошкодження інфраструктурних об’єктів та потерпілий у Київській області.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок повітряного нападу Російської Федерації 26 серпня постраждали 15 областей України.

Станом на 11:00 від російського удару загинули 4 людини (по одній у Луцьку, на Запоріжжі, Дніпропетровщині та Житомирщині) і щонайменше 12 осіб дістали поранення (5 у Полтавській області, по 1 у Луцьку, Київській та Дніпропетровській області та 4 в Одеській області).

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
На Одещині 4 поранених через ракетну атаку РФ. Серед них 10-річний хлопчик
Олег Кіпер / Одеська ОВА
На Одещині 4 поранених через ракетну атаку РФ. Серед них 10-річний хлопчик
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У Житомирській та Сумській областях є загиблі та поранені після атак РФ
Наслідки атаки РФ на Сумщині
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
На Дніпропетровщині загинув чоловік внаслідок ракетної атаки РФ
МВС України
На Дніпропетровщині загинув чоловік внаслідок ракетної атаки РФ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?