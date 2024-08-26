На Одещині 4 поранених через ракетну атаку РФ. Серед них 10-річний хлопчик

Росія масштабно атакувала ракетами Україну 26 серпня. Внаслідок обстрілу на Одещині поранення отримали четверо людей.
Головні тези:
- Росія здійснила ракетну атаку на Одеську область 26 серпня, спричинивши поранення четверо осіб.
- Серед постраждалих є 10-річний хлопчик, три людини госпіталізовані у середньо важкому стані.
- Російські терористи атакували енергетичну і цивільну інфраструктуру регіону, що призвело до руйнувань та перебоїв у роботі.
- Масовані ракетні удари Росії також спричинили проблеми з електропостачанням у кількох областях України, включаючи Київ, Миколаїв та Дніпропетровськ.
Росія атакувала ракетами Одещину
Як повідомив очільник ОВА Олег Кіпер, ціллю російських терористів була енергетична та цивільна інфраструктура регіону. Внаслідок атаки четверо людей отримали поранення, серед них — 10-річний хлопчик.
Троє постраждалих, зокрема й дитина, госпіталізовані у стані середнього ступеня важкості. Їм надається вся необхідна допомога.
Також внаслідок падіння уламків ракет пошкоджено приватні будинки та велика кількість автотранспорту. Також в Одеському районі є збої в роботі електроенергії.
Що відомо про ракетну атаку РФ по Україні 26 серпня
26 серпня російська армія нанесла черговий масований ракетний удар по Україні. Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль сьогодні внаслідок російської масованої атаки постраждали 15 областей.
Ворог застосував різні види озброєння: БпЛА, крилаті ракети, "Кинджали". За його даними, є поранені та загиблі. Ціллю російських терористів знову стала енергетична інфраструктура.
У Києві та низці областей почались перебої зі світлом. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у кількох районах столиці зникло світло. Крім того, "Кииївводоканал" попередив про відсутність водопостачання у низці районів міста через зникнення світла.
У Миколаєві ввели аварійні графіки відключення світла. У Дніпропетровській області запроваджують екстрені відключення світла.
Окрім того, наразі відомо, що армія РФ атакувала промисловий об'єкт на Полтавщині, є постраждалі серед цивільного населення.
Також за інформацією мера Луцька Ігоря Поліщука, внаслідок ранкової масованої ракетної атаки злочинної армії РФ по місту було пошкоджено багатоквартирний будинок та об'єкт критичної інфраструктури. Відомо про одного загиблого.
Внаслідок атаки злочинної армії РФ по Дніпропетровській області, за попередньою інформацією загинув 69-річний чоловік.
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