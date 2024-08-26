Росія атакує ракетами Україну. Вибухи пролунали у кількох містах
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія атакує ракетами Україну. Вибухи пролунали у кількох містах

Повітряні Сили ЗСУ
Росія атакує ракетами Україну. Вибухи пролунали у кількох містах
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26 серпня армія РФ запустила ракети по території України. Наразі РФ підняла у повітря 6 дальніх стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-22М3. 

Головні тези:

  • 26 серпня Росія атакує Україну ракетами, запускаючи ударні дрони та крилаті ракети.
  • У Харкові та Києві чути вибухи, оголошена повітряна тривога, працює протиповітряна оборона.
  • Армія РФ атакувала промисловий об'єкт на Полтавщині, є постраждалі серед цивільного населення.
  • Наразі ракетна атака РФ на Україну продовжується.

Що відомо про ракетну атаку РФ по Україні 26 серпня

26 серпня, росіяни масштабно атакують Україну ударними дронами і крилатими ракетами. По всій країні оголошено повітряну тривогу. Працюють сили ППО.

Як зазначили Повітряні сили ЗСУ, в повітрі 6 російських літаків Ту-22М3.

Згодом ПС повідомили про 2 ракети, які летіли курсом на Чернігівщину і про ракети на Полтавщині, які летіли у південно-західному напрямку.

Також ПС написали про крилату ракету, яка рухалася з Херсонщини у північно-західному напрямку і ракету у напрямку Запоріжжя.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про те, що у Харкові лунають вибухи і закликав мешканців перебувати в укриттях.

Пізніше голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов заявив, що "окупанти продовжують завдавати ударів по Харкову".

Наразі інші подробиці щодо ситуації в місті не розкриваються.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що через безпекову ситуацію на деякий час буде перекрито рух греблею ДніпроГЕС.  

У Києві також пролунали вибухи. Наразі у столиці працює протиповітряна оборона.

Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!, — повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Зазначимо, що повітряна тривога у столиці триває вже понад 2,5 години.

У Полтавській області армія РФ атакувала промисловий об'єкт

Ворог поцілив по промисловому об'єкту на Полтавщині. Травмовано п'ять людей", — розповів керівник Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Філіп Пронін.

Разом з тим очільник ОВА не уточнив, про ураження якого об'єкту йдеться, та в якому районі.

Чиновник закликав жителів області на тлі масштабної повітряної тривоги перебувати в безпечних місцях.

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