Росія атакує ракетами Україну. Вибухи пролунали у кількох містах

26 серпня армія РФ запустила ракети по території України. Наразі РФ підняла у повітря 6 дальніх стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-22М3.
Головні тези:
- 26 серпня Росія атакує Україну ракетами, запускаючи ударні дрони та крилаті ракети.
- У Харкові та Києві чути вибухи, оголошена повітряна тривога, працює протиповітряна оборона.
- Армія РФ атакувала промисловий об'єкт на Полтавщині, є постраждалі серед цивільного населення.
- Наразі ракетна атака РФ на Україну продовжується.
Що відомо про ракетну атаку РФ по Україні 26 серпня
26 серпня, росіяни масштабно атакують Україну ударними дронами і крилатими ракетами. По всій країні оголошено повітряну тривогу. Працюють сили ППО.
Як зазначили Повітряні сили ЗСУ, в повітрі 6 російських літаків Ту-22М3.
Згодом ПС повідомили про 2 ракети, які летіли курсом на Чернігівщину і про ракети на Полтавщині, які летіли у південно-західному напрямку.
Також ПС написали про крилату ракету, яка рухалася з Херсонщини у північно-західному напрямку і ракету у напрямку Запоріжжя.
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про те, що у Харкові лунають вибухи і закликав мешканців перебувати в укриттях.
Пізніше голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов заявив, що "окупанти продовжують завдавати ударів по Харкову".
Наразі інші подробиці щодо ситуації в місті не розкриваються.
Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що через безпекову ситуацію на деякий час буде перекрито рух греблею ДніпроГЕС.
У Києві також пролунали вибухи. Наразі у столиці працює протиповітряна оборона.
Зазначимо, що повітряна тривога у столиці триває вже понад 2,5 години.
У Полтавській області армія РФ атакувала промисловий об'єкт
Ворог поцілив по промисловому об'єкту на Полтавщині. Травмовано п'ять людей", — розповів керівник Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Філіп Пронін.
Разом з тим очільник ОВА не уточнив, про ураження якого об'єкту йдеться, та в якому районі.
Чиновник закликав жителів області на тлі масштабної повітряної тривоги перебувати в безпечних місцях.
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