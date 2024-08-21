Армія РФ атакувала сільраду на Харківщині. Під завалами перебувають люди
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ атакувала сільраду на Харківщині. Під завалами перебувають люди

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Армія РФ атакувала сільраду на Харківщині. Під завалами перебувають люди
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Російські війська 21 серпня обстріляли село Козача Лопань у Харківській області. Під завалами перебувають люди.

Головні тези:

  • Атака російської армії на сільраду на Харківщині призвела до  руйнувань приватних будинків та господарських споруд.
  • Під завалами після обстрілу знаходяться люди, і тривають рятувальні роботи співробітників профільних служб.
  • Російські війська не вагаються використовувати авіацію та артилерію проти мирного населення Харківщини, порушуючи міжнародні норми.

Що відомо про обстріл окупантами РФ Харківщини

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, близько 12:25 окупанти вдарили по населеному пункту Козача Лопань Дергачівської громади.

Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю сільської ради. За попередньою інформацією, під завалами знаходяться троє людей.

На місці працюють всі профільні служби. Є загроза повторних ударів, - наголосив Синєгубов.

Авіація РФ бомбила Золочів на Харківщині

У Золочеві на Харківщині 15 серпня внаслідок російського авіаудару керованими авіабомбами поранено шестеро людей.

О 12:30 окупанти двома КАБами вдарили по центру селища Золочів Богодухівського району. Внаслідок обстрілу зазнали поранень дві жінки, 43 і 65 років, та 35-річний чоловік, — йдеться у повідомленні Харківської ОВА.

Пізніше, за оновленою інформацією, поранень зазнали також 12-річний хлопець, 57-річна жінка та 50-річний чоловік.

Зазначають, що також знищено й пошкоджено десятки приватних житлових будинків та господарських споруд, два автомобілі, енерго- та газомережі.

Крім того, руйнувань зазнали приміщення дитячого садку, центру надання адміністративних послуг, музичної школи та редакції місцевої газети.

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Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Окупанти РФ обстріляли КАБами Харківщину. Загинуло двоє людей

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