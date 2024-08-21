Армія РФ атакувала сільраду на Харківщині. Під завалами перебувають люди

Російські війська 21 серпня обстріляли село Козача Лопань у Харківській області. Під завалами перебувають люди.
Головні тези:
- Атака російської армії на сільраду на Харківщині призвела до руйнувань приватних будинків та господарських споруд.
- Під завалами після обстрілу знаходяться люди, і тривають рятувальні роботи співробітників профільних служб.
- Російські війська не вагаються використовувати авіацію та артилерію проти мирного населення Харківщини, порушуючи міжнародні норми.
Що відомо про обстріл окупантами РФ Харківщини
Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, близько 12:25 окупанти вдарили по населеному пункту Козача Лопань Дергачівської громади.
Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю сільської ради. За попередньою інформацією, під завалами знаходяться троє людей.
Авіація РФ бомбила Золочів на Харківщині
У Золочеві на Харківщині 15 серпня внаслідок російського авіаудару керованими авіабомбами поранено шестеро людей.
Пізніше, за оновленою інформацією, поранень зазнали також 12-річний хлопець, 57-річна жінка та 50-річний чоловік.
Зазначають, що також знищено й пошкоджено десятки приватних житлових будинків та господарських споруд, два автомобілі, енерго- та газомережі.
Крім того, руйнувань зазнали приміщення дитячого садку, центру надання адміністративних послуг, музичної школи та редакції місцевої газети.
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