Армія РФ атакувала сільраду на Харківщині. Під завалами перебувають люди

Російські війська 21 серпня обстріляли село Козача Лопань у Харківській області. Під завалами перебувають люди.

Що відомо про обстріл окупантами РФ Харківщини

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, близько 12:25 окупанти вдарили по населеному пункту Козача Лопань Дергачівської громади.

Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю сільської ради. За попередньою інформацією, під завалами знаходяться троє людей.

На місці працюють всі профільні служби. Є загроза повторних ударів, - наголосив Синєгубов. Поширити

Авіація РФ бомбила Золочів на Харківщині

У Золочеві на Харківщині 15 серпня внаслідок російського авіаудару керованими авіабомбами поранено шестеро людей.

О 12:30 окупанти двома КАБами вдарили по центру селища Золочів Богодухівського району. Внаслідок обстрілу зазнали поранень дві жінки, 43 і 65 років, та 35-річний чоловік, — йдеться у повідомленні Харківської ОВА. Поширити

Пізніше, за оновленою інформацією, поранень зазнали також 12-річний хлопець, 57-річна жінка та 50-річний чоловік.

Зазначають, що також знищено й пошкоджено десятки приватних житлових будинків та господарських споруд, два автомобілі, енерго- та газомережі.