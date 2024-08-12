У двох громадах Харківщини посилили комендантську годину — де саме

З 12 серпня у Дергачівській та Липецькій громадах Харківської області посилили комендантську годину. Ймовірною причиною такого рішення стали посилені обстріли РФ.

В яких громадах Харківщини посилили комендантську годину

Як зазначається, від сьогодні комендантська година у Дергачівській та Липецькій громадах діятиме із 17:00 до 9:00

У Липецькій громаді обмеження торкнуться наступних населених пунктів:

Глибоке;

Липці;

Борисівка;

Борщова;

Веселе;

Зелене;

Красне;

Лук'янці;

Мороховець;

Нескучне;

Олійникове;

Перемога;

Пильна;

Слобожанське;

Стрілеча;

Тернова;

Мале Веселе.

У Дергачівській громаді комендантську годину посилили у населених пунктах:

Козача Лопань;

Алісівка;

Бугаївка;

Великі Проходи;

Велика Яруга;

Гоптівка;

Гранів;

Дементіївка;

Дубівка;

Кочубеївка;

Кудіївка;

Лобанівка;

Малі Проходи;

Нова Козача;

Токарівка;

Токарівка Друга;

Цупівка;

Шевченка;

Шопине;

Ветеринарне.

Таким чином у визначений період доби забороняється перебування на вулицях та інших громадських місцях осіб без спеціально виданих перепусток і посвідчень та рух транспортних засобів без наявних дозволів.

Зокрема забороняється рух автомобілів без дотримання режиму світломаскування.

Яка ситуація на Харківщині

Російська армія майже щодня обстрілює Харківську область. Зокрема 10 серпня за інформацією керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок удару російських окупантів по селу Першотравневе загинули двоє людей.

Внаслідок обстрілу з РСЗВ зруйновано житловий будинок. Поранено 58-річного чоловіка. Загинули 80-річна жінка та 24-річний чоловік, — зазначає Синєгубов. Поширити

Глава Харківської ОВА також додав, що воєнні злочинці з окупаційної армії РФ обстріляли з РСЗВ “Ураган” смт Золочів.

Пошкодження внаслідок цієї атаки отримали 8 житлових будинків, фасад лікарні, постраждав 35-річний чоловік.

У селі Івашки внаслідок артобстрілу було пошкоджено дах двоповерхового багатоквартирного будинку, постраждав 32-річний чоловік.

Також голова ОДА повідомив, що на Харківському напрямку точилися чотири бої. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Вовчанська.