РФ задіяла штурмові групи у Вовчанську. ОТУ "Харків" назвало причину
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ задіяла штурмові групи у Вовчанську. ОТУ "Харків" назвало причину

РФ задіяла штурмові групи у Вовчанську. ОТУ "Харків" назвало причину
Джерело:  online.ua

Російські військові завели штурмові групи у Вовчанськ Харківської області. Таким чином окупанти намагаються провести логістичне забезпечення особового складу та покращити систему зв’язку.

Головні тези:

  • Окупанти відправили штурмові групи у Вовчанськ Харківської області для покращення логістики та зв'язку.
  • На Харківському напрямку ворог продовжує атакувати позиції ЗСУ.
  • Сили оборони за добу знищили понад тисячу російських військових та значну кількість техніки.
  • Протягом минулої доби фіксовано 124 бойових зіткнення, де силами оборони відбивали штурмові дії противника в різних районах.

Яка ситуація у Вовчанську

Як зазначається, на Харківському напрямку окупанти продовжують атакувати позиції ЗСУ.

Зокрема, у Вовчанську ворог завів штурмові групи зі складу 4-ї дршбр для проведення логістичного забезпечення о/с та покращення систему зв’язку.

Також повідомляється, що в районі північно-західніше населеного пункту Тихе противник зосереджує зусилля на веденні повітряної розвідки, а також здійснює інженерно-фортифікаційне вдосконалення позицій.

Що відомо про втрати армії РФ за добу

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1080 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 8450 (+3) од.;

  • бойових броньованих машин — 16368 (+5) од.;

  • артилерійських систем — 16728 (+65) од.;

  • РСЗВ — 1146 (+3) од.;

  • засоби ППО — 919 (+1) од.;

  • літаків — 366 од.;

  • вертольотів — 328 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 13472 (+73) од.;

  • крилаті ракети — 2426 (+1) од.;

  • кораблі/катери — 28 од.;

  • підводні човни — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 22590 (+66) од.;

  • спеціальна техніка — 2801 (+1) од.

Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 124 бойових зіткнення.

  • На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень склала десять ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Піщаного, Берестового та в напрямку Глушківки.

  • На Лиманському напрямку наші війська відбивали 21 штурмову дію окупантів в районах населених пунктів Макіївка, Невське, Новосадове та в Серебрянському лісі.

  • На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 11 спроб противника прорвати нашу оборону в районах Часового Яру, Калинівки та Іванівського.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 41 атаку. Основні зусилля ворог зосередив у районах Воздвиженки, Новоолександрівки, Калинового, Новогродівки, Гродівки, Желанного, Орлівки та Миколаївки.

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