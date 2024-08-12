РФ задіяла штурмові групи у Вовчанську. ОТУ "Харків" назвало причину

Російські військові завели штурмові групи у Вовчанськ Харківської області. Таким чином окупанти намагаються провести логістичне забезпечення особового складу та покращити систему зв’язку.
Головні тези:
- Окупанти відправили штурмові групи у Вовчанськ Харківської області для покращення логістики та зв'язку.
- На Харківському напрямку ворог продовжує атакувати позиції ЗСУ.
- Сили оборони за добу знищили понад тисячу російських військових та значну кількість техніки.
- Протягом минулої доби фіксовано 124 бойових зіткнення, де силами оборони відбивали штурмові дії противника в різних районах.
Яка ситуація у Вовчанську
Як зазначається, на Харківському напрямку окупанти продовжують атакувати позиції ЗСУ.
Зокрема, у Вовчанську ворог завів штурмові групи зі складу 4-ї дршбр для проведення логістичного забезпечення о/с та покращення систему зв’язку.
Що відомо про втрати армії РФ за добу
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1080 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 8450 (+3) од.;
бойових броньованих машин — 16368 (+5) од.;
артилерійських систем — 16728 (+65) од.;
РСЗВ — 1146 (+3) од.;
засоби ППО — 919 (+1) од.;
літаків — 366 од.;
вертольотів — 328 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 13472 (+73) од.;
крилаті ракети — 2426 (+1) од.;
кораблі/катери — 28 од.;
підводні човни — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 22590 (+66) од.;
спеціальна техніка — 2801 (+1) од.
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 124 бойових зіткнення.
На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень склала десять ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Піщаного, Берестового та в напрямку Глушківки.
На Лиманському напрямку наші війська відбивали 21 штурмову дію окупантів в районах населених пунктів Макіївка, Невське, Новосадове та в Серебрянському лісі.
На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 11 спроб противника прорвати нашу оборону в районах Часового Яру, Калинівки та Іванівського.
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