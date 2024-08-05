Що відомо про ситуацію у зоні бойових дій на Харківщині

Зазначається, що ворожа БМП рухалась із метою штурму позицій українських військових у Вовчанську.

У Вовчанську війська РФ провели евакуацію втрат зі складу штурмового загону 153-го танкового полку 47-ї танкової дивізії 1-ї танкової армії, - зазначається у повідомленні ОТУ “Харків”. Поширити

Окрім цього зазначається, що злочинна армія РФ проводить перегрупування штурмових підрозділів поблизу села Глибоке та мінує прилеглі лісосмуги.

Підкреслюється, що протягом доби на Харківщині зафіксовано 11 боєзіткнень.

Російські окупанти зазнали втрат у кількості 137 солдатів вбитими та пораненими.

Українськими військовими знищено 33 одиниці ворожої військової техніки та 48 укриттів особового складу злочинної армії РФ.

Як аналітики оцінюють поточну ситуацію на фронті

За словами аналітика видання Defence Express Івана Киричевського в ефірі Radio NV, наразі Україна залучила до збройного протистояння агресії окупаційної армії РФ більше мільйона осіб.

За його словами, подібну сухопутну армію у світі мають хіба що Китай, США, Індія, Північна Корея та Росія.

Ми в топ-6 по чисельності розгорнутих Збройних сил. Так, у них там мирний час, у нас — воєнний час. Тим не менш є проблема — нестача зброї. Як на таке величезне угруповання, вона, на жаль, буде постійно об'єктивно. Тут можна лише змагатися за зменшення показника нестачі цієї зброї. Але виходить, що, можливо, стільки нам не треба, наприклад, снарядів, [то цієї кількості] навіть немає в Росії, Китаї і Північній Кореї разом взятих. Не кажучи вже про країни Заходу, - підкреслює Киричевський. Поширити

Аналітик також нагадав, що Україна наразі залежить від західних партнерів навіть у поставках стрілецької зброї і набоїв до неї.

Ми з вами заходимо у певний цікавий парадокс. Попри об'єктивні проблеми у матеріально-технічному забезпеченні (не можна сказати, що у росіян все добре, інакше б у них не з’являлися б якісь дивні гібриди — ставити корабельні бомбомети на танки — дожилися, як же ж ваш Солнцепек); попри те, що в нас можуть бути внутрішні психологічні тертя в суспільстві і різні внутрішні проблеми в армії (не дарма Клаузевіц прописував ще в далекому XIX сторіччі: "Чим погана затяжна війна? Тому що накопичуються тертя в армії, проблеми"); попри ті всі об'єктивні фактори, які нас мали би поховати, ми досі утримуємо росіян плюс-мінус на тих рубежах оборони, які є, - наголошує Киричевський. Поширити

Аналітик підкреслив, що українці прагнуть орієнтуватись на найкраще, зокрема, бажання відкинути російських окупантів до кордонів станом на 22 лютого 2022 року.

При цьому він зазначив, що були набагато гірші сценарії, яких вдалось уникнути.

Те, що ми обійшлися деякими катастрофічними подіями на Авдіївському напрямку, — це для нас, з одного боку, було дуже важко, з іншого — ми хоча би проскочили варіант програшу у війні. Ми могли б у квітні обговорювати не те, хто винен у втраті Авдіївки, а як нам жити в умовах миру, нав’язаних Кремлем. Зважаючи на те, що у росіян ця "чесотка" — нав’язати нам умови, які інакше як капітуляцією не назвеш, ми доволі непогано тримаємося, - зазначає Киричевський. Поширити

За його словами, хоча найбільшу емоційну реакцію в українців зараз викликають новини з Куп'янського та Покровського напрямку, ворог має значно більші амбіції - забрати чотири області та нав'язати свої умови.