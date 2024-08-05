За інформацією представників ОТУ “Харків”, у центрі Вовчанська українськими військовими було знищено БМП злочинної армії РФ разом із екіпажем та десантом.
Головні тези:
- Українські війська знищили БМП злочинної армії РФ разом із десантом у Вовчанську.
- У зоні бойових дій на Харківщині зафіксовано 11 боєзіткнень з тяжкими втратами для російських окупантів.
- Україна залучила до збройного протистояння агресії РФ більше мільйона осіб, що робить нашу країну однією з найбільших у світі за кількістю Збройних сил.
- Аналіз показує, що незважаючи на проблеми і обмеження в ресурсах, Україна відстоює свої позиції на фронті та протистоїть російській агресії.
- Присутність української армії у війни відображає бажання стрибнути рівнем вище, ніж просто відбити окупантів, а також заширити кордони захисних територій.
Що відомо про ситуацію у зоні бойових дій на Харківщині
Зазначається, що ворожа БМП рухалась із метою штурму позицій українських військових у Вовчанську.
Окрім цього зазначається, що злочинна армія РФ проводить перегрупування штурмових підрозділів поблизу села Глибоке та мінує прилеглі лісосмуги.
Підкреслюється, що протягом доби на Харківщині зафіксовано 11 боєзіткнень.
Російські окупанти зазнали втрат у кількості 137 солдатів вбитими та пораненими.
Українськими військовими знищено 33 одиниці ворожої військової техніки та 48 укриттів особового складу злочинної армії РФ.
Як аналітики оцінюють поточну ситуацію на фронті
За словами аналітика видання Defence Express Івана Киричевського в ефірі Radio NV, наразі Україна залучила до збройного протистояння агресії окупаційної армії РФ більше мільйона осіб.
За його словами, подібну сухопутну армію у світі мають хіба що Китай, США, Індія, Північна Корея та Росія.
Аналітик також нагадав, що Україна наразі залежить від західних партнерів навіть у поставках стрілецької зброї і набоїв до неї.
Аналітик підкреслив, що українці прагнуть орієнтуватись на найкраще, зокрема, бажання відкинути російських окупантів до кордонів станом на 22 лютого 2022 року.
При цьому він зазначив, що були набагато гірші сценарії, яких вдалось уникнути.
За його словами, хоча найбільшу емоційну реакцію в українців зараз викликають новини з Куп'янського та Покровського напрямку, ворог має значно більші амбіції - забрати чотири області та нав'язати свої умови.
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