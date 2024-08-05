ВСУ уничтожили БМП с российскими десантниками в Волчанске
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили БМП с российскими десантниками в Волчанске

Уничтоженная бронетехника армии РФ
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Источник:  online.ua

По информации представителей ОТУ "Харьков", в центре Волчанска украинскими военными были уничтожены БМП преступной армии РФ вместе с экипажем и десантом.

Главные тезисы

  • Украинская армия активно уничтожает технику и войска российской армии в зоне боевых действий на Харьковщине.
  • Украина привлекла к вооруженному противостоянию агрессии РФ более миллиона человек, став одной из крупнейших армий в мире по численности.
  • Аналитики отмечают проблемы в материально-техническом обеспечении украинской армии, однако высокую эффективность обороны страны.
  • Украина стремится отбросить оккупантов к границам, несмотря на сложности на фронте и внутренние проблемы.
  • Аналитики подчеркивают неплохую устойчивость украинской армии и недооцененный уровень чуда, созданного военными в сложных условиях войны.

Что известно о ситуации в зоне боевых действий в Харьковской области

Отмечается, что вражеская БМП двигалась с целью штурма позиций украинских военных в Волчанске.

В Волчанске войска РФ провели эвакуацию потерь из состава штурмового отряда 153-го танкового полка 47-й танковой дивизии 1-й танковой армии, - говорится в сообщении ОТУ "Харьков".

Кроме того, отмечается, что преступная армия РФ проводит перегруппировку штурмовых подразделений вблизи села Глубокое и минует близлежащие лесополосы.

Подчеркивается, что в течение суток в Харьковской области зафиксировано 11 боеприкосновений.

Российские оккупанты понесли потери в количестве 137 солдат убитыми и ранеными.

Украинскими военными уничтожены 33 единицы вражеской военной техники и 48 укрытий личного состава преступной армии РФ.

Как аналитики оценивают текущую ситуацию на фронте

По словам аналитика издания Defence Express Ивана Киричевского в эфире Radio NV, в настоящее время Украина привлекла к вооруженному противостоянию агрессии оккупационной армии РФ более миллиона человек.

По его словам, подобную сухопутную армию в мире разве что Китай, США, Индия, Северная Корея и Россия.

Мы в топ-6 по численности развернутых Вооруженных Сил. Да, у них там мирное время, у нас военное время. Тем не менее, есть проблема — недостаток оружия. Как на такую огромную группировку, она, к сожалению, будет постоянно объективно. Здесь можно только соперничать за уменьшение показателя недостатка этого оружия. Но выходит, что, может быть, столько нам не нужно, к примеру, снарядов, [то этого количества] даже нет в Рф, Китае и Северной Корее совместно взятых. Не говоря уже о странах Запада, – подчеркивает Киричевский.

Аналитик также напомнил, что Украина сейчас зависит от западных партнеров даже в поставках стрелкового оружия и патронов к нему.

Мы с вами заходим в интересный парадокс. Несмотря на объективные проблемы в материально-техническом обеспечении (нельзя сказать, что у россиян все хорошо, иначе у них не появлялись бы какие-то странные гибриды — ставить корабельные бомбометы на танки — дожили, как же ваш Солнцепек); несмотря на то, что у нас могут быть внутренние психологические трения в обществе и разные внутренние проблемы в армии (не зря Клаузевиц прописывал еще в далеком XIX веке: "Чем плоха затяжная война? Потому что накапливаются трения в армии, проблемы"); несмотря на все объективные факторы, которые нас должны похоронить, мы до сих пор удерживаем россиян плюс-минус на тех рубежах обороны, которые есть, - отмечает Киричевский.

Аналитик подчеркнул, что украинцы стремятся ориентироваться на лучшее, в частности, желание отбросить российских оккупантов к границам по состоянию на 22 февраля 2022 года.

При этом он отметил, что были гораздо хуже сценарии, которых удалось избежать.

То, что мы обошлись некоторыми катастрофическими событиями на Авдеевском направлении, — это для нас, с одной стороны, было очень тяжело, с другой — мы хотя бы проскочили вариант проигрыша в войне. Мы могли бы в апреле обсуждать не то, кто виноват в потере Авдеевки, а как жить в условиях мира, навязанных Кремлем. Учитывая, что у россиян эта "чесотка" - навязать нам условия, которые иначе как капитуляцией не назовешь, мы довольно неплохо держимся, - отмечает Киричевский.

По его словам, хотя наибольшую эмоциональную реакцию у украинцев сейчас вызывают новости из Купянского и Покровского направления, у врага значительно большие амбиции - забрать четыре области и навязать свои условия.

Считайте, что мы просто недооцениваем уровень чуда (которое создали наши военные, несмотря на все проблемы), в котором мы сейчас живем и ставим какие-то завышенные планки ожиданий, - убеждает аналитик.

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