По информации представителей ОТУ "Харьков", в центре Волчанска украинскими военными были уничтожены БМП преступной армии РФ вместе с экипажем и десантом.
Главные тезисы
- Украинская армия активно уничтожает технику и войска российской армии в зоне боевых действий на Харьковщине.
- Украина привлекла к вооруженному противостоянию агрессии РФ более миллиона человек, став одной из крупнейших армий в мире по численности.
- Аналитики отмечают проблемы в материально-техническом обеспечении украинской армии, однако высокую эффективность обороны страны.
- Украина стремится отбросить оккупантов к границам, несмотря на сложности на фронте и внутренние проблемы.
- Аналитики подчеркивают неплохую устойчивость украинской армии и недооцененный уровень чуда, созданного военными в сложных условиях войны.
Что известно о ситуации в зоне боевых действий в Харьковской области
Отмечается, что вражеская БМП двигалась с целью штурма позиций украинских военных в Волчанске.
Кроме того, отмечается, что преступная армия РФ проводит перегруппировку штурмовых подразделений вблизи села Глубокое и минует близлежащие лесополосы.
Подчеркивается, что в течение суток в Харьковской области зафиксировано 11 боеприкосновений.
Российские оккупанты понесли потери в количестве 137 солдат убитыми и ранеными.
Украинскими военными уничтожены 33 единицы вражеской военной техники и 48 укрытий личного состава преступной армии РФ.
Как аналитики оценивают текущую ситуацию на фронте
По словам аналитика издания Defence Express Ивана Киричевского в эфире Radio NV, в настоящее время Украина привлекла к вооруженному противостоянию агрессии оккупационной армии РФ более миллиона человек.
По его словам, подобную сухопутную армию в мире разве что Китай, США, Индия, Северная Корея и Россия.
Аналитик также напомнил, что Украина сейчас зависит от западных партнеров даже в поставках стрелкового оружия и патронов к нему.
Аналитик подчеркнул, что украинцы стремятся ориентироваться на лучшее, в частности, желание отбросить российских оккупантов к границам по состоянию на 22 февраля 2022 года.
При этом он отметил, что были гораздо хуже сценарии, которых удалось избежать.
По его словам, хотя наибольшую эмоциональную реакцию у украинцев сейчас вызывают новости из Купянского и Покровского направления, у врага значительно большие амбиции - забрать четыре области и навязать свои условия.
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