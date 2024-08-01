Готовил удар по эшелонам ВСУ. В Харьковской области задержали священника УПЦ МП

СБУ разоблачила священника УПЦ МП, который был агентом РФ и готовил удар по эшелонам ВСУ в Харьковской области

Что известно о завербованном священнике УПЦ МП

Как отмечается, после вторжения России он получил задачу от кадрового сотрудника Главного управления Генштаба Вооруженных сил России (ГРУ), личность которого уже установлена.

Священник должен был собрать информацию о графиках и маршрутах движения эшелонов ВСУ на территории Харьковщины. Для этого он привлек знакомого работника местного филиала "Укрзализныци", который предоставил ему доступ к служебным документам с информацией о времени отправления и прибытия поездов, а также места разгрузки.

Священник пересылал собранные данные через анонимный чат в мессенджере, используя символы шифрования и удаляя переписку после каждого сеанса связи.

Российские захватчики планировали нанести огневое поражение по указанным координатам после получения разведданных.

Какое наказание грозит враждебному агенту

СБУ своевременно разоблачила агентов, что позволило сорвать их планы. Оба фигуранта были задержаны в их помещениях, во время обыска изъяты мобильные телефоны и SIM-карты с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности.

Следователи СБУ сообщили клирику и его сообщнику о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении оружия и боевых припасов, совершенное в условиях военного положения).