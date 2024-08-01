Готовил удар по эшелонам ВСУ. В Харьковской области задержали священника УПЦ МП
Категория
Украина
Дата публикации

Готовил удар по эшелонам ВСУ. В Харьковской области задержали священника УПЦ МП

СБУ
Готовил удар по эшелонам ВСУ. В Харьковской области задержали священника УПЦ МП
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СБУ разоблачила священника УПЦ МП, который был агентом РФ и готовил удар по эшелонам ВСУ в Харьковской области

Главные тезисы

  • СБУ выявила священника УПЦ МП, который оказался агентом РФ и планировал удар по эшелонам ВСУ в Харьковской области.
  • Священнику была поручена задача собирать информацию о движении эшелонов ВСУ, что позволило российским захватчикам планировать огневое поражение.
  • СБУ своевременно разоблачила агента, задержала его и его сообщника, изъяв доказательства разведывательно-подрывной деятельности.
  • Враждебным агентам грозит наказание до 12 лет тюрьмы по статье Уголовного кодекса Украины.

Что известно о завербованном священнике УПЦ МП

Как отмечается, после вторжения России он получил задачу от кадрового сотрудника Главного управления Генштаба Вооруженных сил России (ГРУ), личность которого уже установлена.

Священник должен был собрать информацию о графиках и маршрутах движения эшелонов ВСУ на территории Харьковщины. Для этого он привлек знакомого работника местного филиала "Укрзализныци", который предоставил ему доступ к служебным документам с информацией о времени отправления и прибытия поездов, а также места разгрузки.

Священник пересылал собранные данные через анонимный чат в мессенджере, используя символы шифрования и удаляя переписку после каждого сеанса связи.

Российские захватчики планировали нанести огневое поражение по указанным координатам после получения разведданных.

Какое наказание грозит враждебному агенту

СБУ своевременно разоблачила агентов, что позволило сорвать их планы. Оба фигуранта были задержаны в их помещениях, во время обыска изъяты мобильные телефоны и SIM-карты с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности.

Следователи СБУ сообщили клирику и его сообщнику о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении оружия и боевых припасов, совершенное в условиях военного положения).

Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы. Злоумышленники находятся под стражей, продолжается расследование дополнительной квалификации их преступных действий.

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